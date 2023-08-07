【石油巨企】沙特阿美預告籌備多筆中國投資　第二季少賺38%至約301億美元、勝市場預期

▲ 【石油巨企】沙特阿美第二季度利潤下降38%至約301億美元

因油價下跌以及煉油與化學品利潤下降，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）公布截至6月30日第二季業績，淨利潤從去年同期的1,816.4億元下降至1,128.1億里亞爾（約300.8億美元），但高於市場預期的298億美元，並同時將支付195.1億美元的股息。沙特阿美CEO同時公布，沙特阿美在中國有多筆投資正在籌備中，將適時宣佈投資。

沙特阿美第二季營收4025.6億里亞爾（約1073.5億美元），按年下降28%，運營利潤為2125.5億里亞爾（約566.8億美元），勝市場預計為2117.5億里亞爾。集團第二季度自由現金流為232億美元。

沙特現時延長每日自願減產100萬桶原油，沙特阿美主席兼行政總裁Amin H. Nasser表示，儘管減產，但沙特阿美仍有足夠的原油供應給客戶，還計劃增加其天然氣產能以滿足國內需求增長，並維持歷史最大型的資本支出計劃，目標提高下游業務的原油及天然氣生產量。

相關文章：

【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤跌19% 擬另加入業績掛鉤派息機制

【油價走勢】沙特減產100萬桶原油 等如幾多個C朗？

【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部 冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

編輯：姚卓然