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加息或將繼續

宏觀解讀 15:44 2023/08/07

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美聯儲7月FOMC會議如期加息25個基點，聯邦基金利率目標區間上調至5.25%~5.5%。基準利率推升美國貸款成本創22年以來新高。正如市場預期，7月議息會議美聯儲繼續加息25個基點。美聯儲將本輪繼續升息的原因歸結為兩點：一是儘管美國通脹進一步放緩，但6月CPI下降與基數效應和能源價格回落有關；二是美國勞動力市場仍然強勁，工商業信貸、地產信貸與居民消費信心邊際改善，經濟增長韌性仍然支持美美聯儲將合意利率水準維持在高位。

從美聯儲的議息聲明內容來看，美聯儲官員此前鷹派姿態出現緩和。具體來看，美聯儲認為加息的累積和時滯效應對企業和家庭部門的信貸緊縮進一步加劇，美聯儲未來開啟對貨幣政策立場的調整是合適的。在答記者問中，鮑威爾表示儘管當前經濟韌性仍強，但當加息對企業和家庭部門信貸條件造成的時滯性影響逐步顯現時（由實際通脹，通脹預期向總需求，就業率逐步傳導），若該傳導路徑被廣泛的經濟資料進一步實證，美聯儲或將停止加息。同時，鮑威爾也暗示了當前的約束利率水準基本能夠應對當前通脹壓力，反映基準利率再次向上的空間已經很小。然而，鮑威爾一邊暗示未來貨幣調整存在可能，另一邊他再次反復強調未來是否停止加息仍要看通脹資料是否連續下降，這為年內美聯儲再次加息作出了預期指引。

本輪加息後美聯儲首提貨幣政策立場調整已被市場視為美聯儲釋放鴿派信號的開始。然而，鮑威爾在答記者問中仍然指出美聯儲必須看到通脹資料持續和漸進的下行，才能調整當前的約束利率水準（即調整貨幣政策立場的調整）。美聯儲「鴿中帶鷹」的姿態顯示了通脹變化未來數月仍存在不確定性。一方面，通脹的基數效應消除後，三季度能源價格觸底反彈仍可能帶動總體通脹上行。另一方面，工資粘性和勞動缺口仍在支持核心通脹。若三季度住房通脹和消費者支出沒有明顯下降，不排除通脹迎來階段性反彈。這也是為什麼鮑威爾仍認同維持更高且更持久的利率水準有利於長期穩定市場風險偏好。此外。結合近期美聯儲官員普遍的表態來看，當前美聯儲鷹派官員仍占多數，美美聯儲理事沃倫近期也強調在經濟增速仍然強勁的條件下，將通脹帶回2%的目標位元仍然是首要工作。他認為考慮到過去零利率政策對美國經濟的影響，美聯儲需要足夠的貨幣政策空間（較高的約束利率水準）以有效應對未來的潛在風險（信貸緊縮風險或經濟衰退風險）。綜上，我們認為未來兩個月通脹是否連續下行將決定美聯儲是否繼續選擇加息，預計年內美聯儲仍存一次加息的可能。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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