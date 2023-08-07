▲ 【中電002】中電：8月整體淨電價較1月回落2.3%、料下半年能源價格續回落 澳洲業務不急於尋找合作夥伴

中電 （00002） 首席執行官藍凌志表示，俄烏戰爭令去年能源成本急升，但隨各國陸續找到替代能源，今年來能源價格已逐步回落，雖然能源供需關係較危弱，導致價格波動，但他預期下半年能源價格會持續下跌。

過去兩年本港電力需求大致穩定

候任首席執行官蔣東強補充，國際燃料價格已有穩定跡象，預期會持續回落，本港8月份燃料調整費已由1月的62仙，回落至57.1仙，8月整體淨電價較1月回落2.3%。

對於上半年本港住宅客戶售電量減少2.7%，藍凌志指，去年本港仍處於疫情中，今年經濟活動已回復正常，難以作直接比較，但過去兩年整體電力需求大致穩定。

中電在內地沒有項目受到水災影響

中電多次表示希望為澳洲業務引入合作夥伴，外電早前報道，澳洲投資銀行麥格理集團正與中電接洽，向其收購澳洲附屬Energy Australia最多50%股權，雙方談判已近尾聲。藍凌志強調，能源轉型需要龐大投資，找到合作夥伴共同承擔轉型投資及達至零碳目標固然是好，但中電不急於找夥伴，目前澳洲尋找夥伴的工作仍在進行中，不一定是股權合作，也可以是項目合作。

對於近日內地河北出現水災，藍凌志稱，中電在內地沒有項目受到水災影響。

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編輯：陳韻妍