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【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 為何大戶賺息反不夠4.6厘多？

15:41 2023/08/07

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虛擬銀行掀港元定存加息戰

焦點港銀3個月港元定存年息比較

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其他港銀3個月港元定存年息比較

港銀年息（厘）起存額（元）備註
大眾銀行4.4050萬8月7日減0.2厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.1厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
建行亞洲4.40100萬6月28日加0.1厘，全新或升級至指定理財戶，新資金
東亞4.40200萬7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底
信銀國際4.3510萬8月1日加0.15厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
星展4.305萬指定理財戶及網上優惠
集友4.30100萬7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至8月9日，額滿即止
南商4.30100萬7月4日加0.45厘，指定理財戶及新資金，至8月30日
交銀香港4.25100萬7月27日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
平安壹賬通*4.201008月2日加0.2厘，虛擬銀行
招商永隆4.2050萬6月20日加1.15厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
大新4.20100萬8月3日減0.1厘，指定理財戶及新資金
恒生4.101萬7月12日加0.8厘，合資格新資金結餘，經個人e-Banking或恒生Mobile App開立
上商3.8810008月1日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
富融*3.801元7月8日加0.1厘，虛擬銀行
滙豐3.501萬8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，網上優惠
中銀香港3.501萬8月5日加0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
渣打3.301萬8月1日新推，新資金，網上或SC Mobile優惠
恒生3.301萬6月6日加0.21厘，指定理財戶及合資格新資金結餘
華僑銀行3.1810萬3月30日新推，宏富理財客戶及全新資金
天星*3.1010007月7日加0.15厘，虛擬銀行
招商永隆3.0550萬2月9日減0.15厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
livi bank*2.5020萬新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
眾安*2.2115月17日減0.3厘，虛擬銀行
匯立*2.00106月16日減0.5厘，上限100萬元，虛擬銀行
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至8月7日

8月開局第2周，今天（8月7日）有兩間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行降低3個月年息0.2厘，新息率4.4厘。反觀，星展短減長加，狠削兩個月年息0.5厘至險守3厘；卻提高1年期息率0.2厘至4.4厘。

回顧上周共有13間銀行加定存息，例如中銀香港 （02388） 於上周六（5日）勁加1個月年息1厘至4厘。

其實，大小銀行皆力谷迎新獎賞，好息之徒不要單看息率，最高息未必賺取利息最多，例如眾安3個月享6.6厘，最多賺息800元，不及工銀亞洲同存期的4.6厘多，後者最多穩袋9200元利息，竅妙在於存款上限多寡。

盤點迎新獎賞邊間港銀賺息最多：

  • 東亞 （00023） 4.8厘：開立BEA GOAL新客戶，透過網絡銀行或手機程式以門檻1000元鈙造兩個月定存；以上限2萬元計，賺息160元。
  • 工銀亞洲8厘：手機e開戶，開立全新「綜合賬戶」及「綜合投資賬戶」，再以門檻1000元鈙造1個月定存；以上限5萬元計，賺息333元。
  • 中銀香港4.8厘：手機開戶迎新賞，合資格新資金1萬元開立1個月定存，手機銀行輸入推廣碼；以上限10萬元計，賺息400元。
  • 建行亞洲20厘：晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（每日戶口平均結餘500萬元）、或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；以門檻50萬元開立7天短存計，賺息1918元。
  • 創興4.4厘：合資格的全新客戶成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，開立3個月定存以門檻50萬元計，賺息5500元。
  • 工銀亞洲4.6厘：全新指定理財戶以10萬元新資金在分行開立3個月定存；以上限80萬元計，賺息9200元。
  • 滙豐（HSBC）10厘：屬於股票獎勵計劃「交易薈」的迎新賞，再做1個月定存獲額外獎賞，門檻1萬元；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元。
  • 華僑銀行4.15厘：全新為宏富理財戶，以入場費100萬元開立1年期定存；倘以存款上限800萬元計，賺盡逾33萬元利息，膺迎新獎的賺息王。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

工銀亞洲 眾安銀行 虛擬銀行 中銀香港（02388） 星展銀行 大眾銀行 港元定期存款 定期存款

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