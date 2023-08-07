【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 為何大戶賺息反不夠4.6厘多？

上一篇文章
【銀債2023】中資大行獲銀債200萬元大飛 專家教最後衝刺穩賺5厘息4大醒招
焦點港銀3個月港元定存年息比較
其他港銀3個月港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（元）
|備註
|大眾銀行
|4.40
|50萬
|8月7日減0.2厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.1厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
|建行亞洲
|4.40
|100萬
|6月28日加0.1厘，全新或升級至指定理財戶，新資金
|東亞
|4.40
|200萬
|7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底
|信銀國際
|4.35
|10萬
|8月1日加0.15厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|星展
|4.30
|5萬
|指定理財戶及網上優惠
|集友
|4.30
|100萬
|7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至8月9日，額滿即止
|南商
|4.30
|100萬
|7月4日加0.45厘，指定理財戶及新資金，至8月30日
|交銀香港
|4.25
|100萬
|7月27日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
|平安壹賬通*
|4.20
|100
|8月2日加0.2厘，虛擬銀行
|招商永隆
|4.20
|50萬
|6月20日加1.15厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|大新
|4.20
|100萬
|8月3日減0.1厘，指定理財戶及新資金
|恒生
|4.10
|1萬
|7月12日加0.8厘，合資格新資金結餘，經個人e-Banking或恒生Mobile App開立
|上商
|3.88
|1000
|8月1日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
|富融*
|3.80
|1元
|7月8日加0.1厘，虛擬銀行
|滙豐
|3.50
|1萬
|8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，網上優惠
|中銀香港
|3.50
|1萬
|8月5日加0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|渣打
|3.30
|1萬
|8月1日新推，新資金，網上或SC Mobile優惠
|恒生
|3.30
|1萬
|6月6日加0.21厘，指定理財戶及合資格新資金結餘
|華僑銀行
|3.18
|10萬
|3月30日新推，宏富理財客戶及全新資金
|天星*
|3.10
|1000
|7月7日加0.15厘，虛擬銀行
|招商永隆
|3.05
|50萬
|2月9日減0.15厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|livi bank*
|2.50
|20萬
|新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
|眾安*
|2.21
|1
|5月17日減0.3厘，虛擬銀行
|匯立*
|2.00
|10
|6月16日減0.5厘，上限100萬元，虛擬銀行
|*虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至8月7日
8月開局第2周，今天（8月7日）有兩間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行降低3個月年息0.2厘，新息率4.4厘。反觀，星展短減長加，狠削兩個月年息0.5厘至險守3厘；卻提高1年期息率0.2厘至4.4厘。
回顧上周共有13間銀行加定存息，例如中銀香港 （02388） 於上周六（5日）勁加1個月年息1厘至4厘。
其實，大小銀行皆力谷迎新獎賞，好息之徒不要單看息率，最高息未必賺取利息最多，例如眾安3個月享6.6厘，最多賺息800元，不及工銀亞洲同存期的4.6厘多，後者最多穩袋9200元利息，竅妙在於存款上限多寡。
盤點迎新獎賞邊間港銀賺息最多：
相關文章：【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
【銀債2023】銀債周三截止認購 專家提醒3大宜與忌 建議抽20手
一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】
特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪