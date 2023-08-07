【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息

▲ 研究人員表示，該模型揭示了深度學習或會被用於開發新型惡意軟件，通過監聽鍵盤輸入的聲音，竊取信用卡號、對話訊息和其他個人資料。（法新社）

人工智能（AI）的深度學習算法，可識別圖片、文字、聲音等複雜模式，來進行更準確的洞察和預測。有英國研究員開發了一個深度學習模型，能通過捕捉和解碼鍵盤打字聲來竊取敏感訊息，例如用戶名稱和密碼等，準確率高達95%。

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據科技平台《Bleeping Computer》報道，研究團隊利用一部MacBook Pro，分別敲擊上面的36個鍵各25次，並錄製每個鍵產生的聲音，而錄音則是通過距離電腦17厘米遠的iPhone 13 mini進行。

然後，研究員就根據錄音，生成了區分每個鍵的波形和頻譜圖，再使用每個按鍵的獨特聲音來訓練一個名為「CoAtNet」的圖像分類器，該分類器可以預測按下鍵盤上的哪個鍵。

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此外，該模型也能在不存取麥克風的情況下，通過Zoom和Skype等視像會議軟件，來監聽用戶的鍵盤打字聲，從而推斷他們所輸入的內容，但準確率就會分別降到93%和91.7%。

研究人員表示，該模型揭示了深度學習或會被用於開發新型惡意軟件，通過監聽鍵盤輸入的聲音，竊取信用卡號、對話訊息和其他個人資料。

責任編輯：陳卓賢

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