【深圳玩樂團】北上消費前必知小提示 齊齊約老友北上消費前必睇 !

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近期不少香港人前往深圳等地旅遊消費，在假日可以來一個短程的旅遊的確是一件樂事，然而多年無北上，加上科技的發達，除了在電子支付上需要更新外，亦需要注意安全，讓你的旅程可以愉快結束，今次整理出門前要留意的注意事項。
出門玩樂是開心的事，不要因為自己的疏忽而引致問題出現。出門旅遊消費保持警覺、注意安全，遵守當地法律法規和風俗習慣，這樣可以更好地保護個人安全和享受旅程。
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責任編輯：陳玉蓮