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【深圳玩樂團】北上消費前必知小提示 齊齊約老友北上消費前必睇 !

理財智慧 16:35 2023/08/07

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近期不少香港人前往深圳等地旅遊消費，在假日可以來一個短程的旅遊的確是一件樂事，然而多年無北上，加上科技的發達，除了在電子支付上需要更新外，亦需要注意安全，讓你的旅程可以愉快結束，今次整理出門前要留意的注意事項。

  • 注意人身安全：在人多擁擠的地方，特別是旅遊景點、商業區和公共交通工具上，要保持警覺，注意保護個人財物，避免成為被盜竊的目標。請隨身攜帶貴重物品，如護照、現金和手機等，並妥善保管。

 

  • 謹慎使用ATM和支付方式：在使用ATM時要選擇位於安全場所的機器，避免在人多的地方進行交易。同時，謹慎使用支付方式，確保交易環境安全可靠。

 

  • 注意飲食衛生：在外用餐時，選擇信譽良好、衛生狀況良好的餐廳。確保食物煮熟煮透，避免生食或不新鮮的食物，以免引起食物中毒或其他健康問題。

 

  • 注意交通安全：在深圳等地使用公共交通工具時，遵守交通規則，注意行人安全和路標指示。如需使用出租車服務，盡量選擇正規的車隊，確保車輛和司機的合法性。

 

  • 了解當地法律和風俗習慣：在前往深圳等地旅遊前，了解當地的法律法規和風俗習慣，並遵守當地的法律法規。尊重當地文化，避免引起不必要的麻煩或衝突。

出門玩樂是開心的事，不要因為自己的疏忽而引致問題出現。出門旅遊消費保持警覺、注意安全，遵守當地法律法規和風俗習慣，這樣可以更好地保護個人安全和享受旅程。

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁】

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責任編輯：陳玉蓮

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