【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

疫情過後的美食展2023終於迎來可以除罩試食 !今年的美食展即將於8月17日開鑼，不過今年美食展劃分成公眾館、尊貴美食區，同場更設家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，一票以以遊走多個展覽。今年全新的美食商貿博，以及香港國際茶展兩項質易展覽，將於8月 17 至19日同場舉行。五項展覽匯聚超過 1,700 家展商，不論尋找商貿機會或是想掃貨的市民，都可以一站式採購。

香港貿發局副總裁張淑芬在記者會表示，今屆美食博覽是防疫措施撤銷後買發局全面開放飲食的首項大型美食公眾展覽，贸易館今年改名為美食商贸博覽，全面配合餐飲業所需，連同於同場舉行的幾項展覽及中醫藥會議，雲集美食佳餚、美健產品和保健資訊，及家居潮流座品，為公眾及業内人士提供一個絕佳平合。第二階段消費券現已派發，期待吸引更多人士參加盛會，期望大家滿載而歸。」

無酒精啤酒

各地展商為市民帶來當地最新的食品，例如韓國健康風味醬醃海鮮、新加坡無糖燕麥奶傅統咖啡、波蘭特色果味伏特加等。今年亦有全新「食品科學與技術」展區，展示嶄新的食品加工技術。例如由食品科技初創公司研發的花生蛋白植物雞肉產品，和本地學術機構研發的無酒精啤酒。展會期間將舉辦兩場食品科技研討會，當中香港生產力促進局、全環控水耕研發中心及香港高等教育科技學院，會共同探討本港的食品創新科技發展；食品科技初創公司亦會分享科技如何應用於餐飲業與零售。

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優惠焦點

每年美食展的焦點都落在「一蚊」活動中，今年同樣有。今年是安記海味50周年大日，「$1」活動再成全場焦點，今年安記推出「$1『鮑．情．尋』」

當日設置 2.4 米高『鮑 •情 •尋』摩天輪，最快時間在波波池尋找出安記鮑魚罐，並在『鮑•情 •尋』摩天輪貼上50 字樣的組別 • 便可獲得 500罐即食鮑魚系列 （安記金牌溏心鮑、安記金蠔醬油溏心鮑、安記花膠溏心鮑丶安記鮑魚花膠佛跳牆及安記金牌紅燒鮑汁花膠），所有送出的鮑魚總值3.6萬元，其他參加者最少可以攞到 50 罐鮑魚回家

不過要留意此優惠只限在首日頭9位在場外排隊購票進場的參觀人士（名額只限頭9位，為免參加人士衝入會場，容易發生意外，公司將會於當天在會場外排隊進場處派發尋鮑証）。獲証之健兒可分為3隊，每3人一隊，每隊派1名隊員在波波池尋找鮑魚吉罐，另一名參加者作為橋樑，傳遞鮑魚吉罐給第 3 名隊友，將鮑魚吉罐貼在「鮑 •情•尋』摩天輪，並最快時間完成 50 字樣，勝出組別即獲得 500 罐即食鮑魚系列。

迪士尼粉絲提早為中秋節做好準備 ?

奇華餅家特別為美食展推出「迪士尼裝優惠」，每日限量每款 100 套，美食博覽限定，268元(原價406元) 可以購得「迪土尼米奇與好友系列燈籠月餅套裝」，內含「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」（六個裝）一盒，禮盒設計以米奇、唐老鴨及鋼牙與大鼻化身成「太空人」登陸月球為主題，禮盒內盛載著「米奇」頭像和「唐老鴨」足印的「蛋黃奶皇月餅」及「鋼牙與大鼻」松果造型。「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」各兩件，以及「迪士尼米奇與好友系列購物袋」乙個。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

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責任編輯：陳玉蓮