  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東芝正式啟動收購程序 預計9月20日完成

環球政經 16:17 2023/08/07

分享：

分享：

Toshiba 東芝（6502）周一（7日）表示，由私募股權公司日本產業夥伴（JIP）牽頭的一個集團將於8月8日發起150億美元的要約收購，以東芝私有化並交到國內企業手中。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

要約收購將於 9 月 20 日完成，其價值為 2 萬億日元（140 億美元）。該要約收購原定於 7 月底開始，但由於監管部門的延遲而推遲。東芝董事會最初表示，每股4,620 日元的要約收購價格太低，不建議股東投標，但後來認為，在沒有更高的要約收購或競爭出價的前景以及不利的經濟條件下，這個價格是「公平的」。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

熟悉此事的消息人士稱，一些激進股東雖然對價格不滿意，但已經厭倦了與公司多年的爭鬥，急於退出。

約有 20 家日本公司將參與此次交易。主要出資方包括芯片製造商Rohm（6963）和金融服務公司Orix （8591），前者出資 3000 億日元，後者出資 2000 億日元。消息人士稱，許多投資者都是東芝的長期業務合作夥伴，他們渴望在收購後與東芝保持聯繫。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
港股 財務自由 晶片 經濟 IB 日圓 大行報告 香港經濟日報 日本 美元

上一篇文章

【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?

下一篇文章

康城晉海海景三房1150萬售　6年貶值逾12%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
康文署今舉行「全民運動日2023」 泳池等康體設施免費開放
康文署今舉行「全民運動日2023」 泳池等康體設施免費開放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款