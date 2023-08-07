東芝正式啟動收購程序 預計9月20日完成

Toshiba 東芝（6502）周一（7日）表示，由私募股權公司日本產業夥伴（JIP）牽頭的一個集團將於8月8日發起150億美元的要約收購，以東芝私有化並交到國內企業手中。

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要約收購將於 9 月 20 日完成，其價值為 2 萬億日元（140 億美元）。該要約收購原定於 7 月底開始，但由於監管部門的延遲而推遲。東芝董事會最初表示，每股4,620 日元的要約收購價格太低，不建議股東投標，但後來認為，在沒有更高的要約收購或競爭出價的前景以及不利的經濟條件下，這個價格是「公平的」。

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熟悉此事的消息人士稱，一些激進股東雖然對價格不滿意，但已經厭倦了與公司多年的爭鬥，急於退出。

約有 20 家日本公司將參與此次交易。主要出資方包括芯片製造商Rohm（6963）和金融服務公司Orix （8591），前者出資 3000 億日元，後者出資 2000 億日元。消息人士稱，許多投資者都是東芝的長期業務合作夥伴，他們渴望在收購後與東芝保持聯繫。

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責任編輯：張瑋婷