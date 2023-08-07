【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?

自恢復通關近半年，香港人逐漸回復周末北上玩樂消費的生活模式。不過對於不少港人而言，北上消費最大的難題是沒有電子支付工具或是布有內地銀行戶口，應該如何是好 ?

WeChat Pay HK推出全新「跨境遊」頁面，搜羅並整合一系列囊括健康申報二維碼、內地餐飲、交通、住宿、玩樂門票等港人北上必備的100個小程序，用戶只需於WeChat點擊「我」-「服務」-「跨境遊」。

「跨境遊」頁面包攬了超過20個港人最愛的小程序，讓用戶可以透過頁面預先落單，節省長時間等候，把握時間遊玩。「跨境遊」更可以讓用戶全程使用港幣錢包線上付款，無需手續費，無需兌換人民幣、也無需提取人民幣現金或申請內地銀行戶口，省卻多項繁複程序及額外支出。

小程式重點 : 茶飲店預先落單：「跨境遊」頁面收錄港人最愛的茶飲品牌小程序，如「喜茶」、「奈雪的茶」、「丘大叔檸檬茶」、「Luckin coffee」等。用戶可以預先在頁面上落單，使用港幣線上付款，節省長時間排隊等候的麻煩。

連接內地美食餐廳及超市：「跨境遊」頁面連接了內地各種美食餐廳、便利店和超市，如酸菜魚門店「太二酸菜魚」、「探魚」、牛肉火鍋專門店「潮汕大目」、「八合里」、串燒專門店「木屋燒烤」以及大型倉儲式超市「山姆會員商店」等。用戶可以透過小程序堂食點餐，並全程使用港幣線上付款。

預約跨境及內地交通：「跨境遊」頁面還提供預約各種跨境和內地交通服務的功能，包括港鐵、港珠澳巴士、大灣區直通車、高鐵、港珠深往返渡輪和航班等。用戶可以在頁面上預訂或連接內地交通工具服務，並使用港幣錢包線上付費。

健康申報和便捷支付：在「跨境遊」頁面上，用戶可以預先進行健康申報，無需在入境大堂填寫實體申請表。同時，用戶還可以在頁面上進行身份認證和綁定銀行賬戶，方便享受過百家商戶和預約服務，並使用港幣進行支付。

近期的確比較多港人前往深圳等地旅遊消費，在內地消費或玩樂的市民記得要注意安全並謹慎留意四周，出門玩樂同時亦要注意人身安全。下一篇我們將為大家帶來內地玩樂注意事項。

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責任編輯：陳玉蓮