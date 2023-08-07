康城晉海海景三房1150萬售　6年貶值逾12%

中原地產朱偉源表示，將軍澳日出康城4A期晉海2A座高層A室，實用面積701平方呎，採三房套房間隔，座向西南，可享開揚海景，最初開價1,230萬元，現以1,150萬元易手，折合實用呎價16,405元。

中原地產朱偉源指，新買家對單位景觀感滿意，議價後感合理即決定拍板入市自用。據了解，原業主於2017年10月以1317萬元購入上址，持貨近6年，現轉手帳面需蝕讓167萬元離場，期内貶值逾12%。

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