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【美國熱浪】德州老夫婦無錢整冷氣 疑中暑倒斃家中

環球社會熱點 15:26 2023/08/07

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美國德州一對即將迎接結婚52周年的老年夫婦，因為無錢維修故障的冷氣，在熱浪來襲下被迫忍受炎熱天氣。最終即使已經找到資金維修，但夫婦亦無法等及冷氣維修完成，與寵物犬被發現倒斃家中。

美加州意大利南部農夫變陣 改種熱帶水果迎高溫 【下一頁】

美國媒體報稱，同樣年逾70歲的Monway及Ramona Ison於6月12日時發現家中冷氣無法正常運作，但兩人無法負擔立刻維修的費用，遂等到貸款獲批後才安排維修，需要忍受其時當地動輒超過攝氏37度高溫數日。

據指維修費用界乎1,400至1,600美元（約1.09萬至1.25萬港元），夫婦在15日已獲批貸款。但當維修人員16日登門時，才得知他們已經離世。

鄰居表示，當日未見老夫婦與愛犬出現，曾嘗試敲打門窗但未有回應，於是報警求助。鄰居亦透露，曾向夫婦提出等待冷氣維修期間在自己家中暫住，惟遭兩人拒絕。

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老夫婦的女兒Roxanna Floods事後受訪指出，父母當時相信是難耐高溫，在收拾行裝時懷疑中暑，最終與愛犬倒斃在屋內。Roxanna指父母同時德州土生土長人士，估計自認能夠應付今次熱浪，才在壞冷氣情況下仍然選擇留在家中。

Roxanna表示，父母結婚51年來從未分開，如今在距離52周年前不久因中暑離開人世，對她及其家庭屬沉重打擊。

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責任編輯：吳漢培

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