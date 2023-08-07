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【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂

科技 16:30 2023/08/07

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最歡迎的Chrome AI擴充程式，頭3位分別是Grammarly、QuillBot和WebChatGPT。（法新社）

Google Chrome瀏覽器提供不少AI擴充程式，務求以更多元化功能，提升用戶體驗質素。但數據安全公司Incogni對70個熱門Chrome AI擴充程式進行研究，發現多達69%程式存在高風險安全隱憂。

【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略

Incogni向70個由AI驅動的Chrome擴充程式的權限數量作調查，並假設這些程式被黑客操縱後，可能對用戶產生的影響而作出風險評分。評分高者意味黑客可以獲取用戶的敏感數據，執行惡意軟件等一系列破壞行為。

研究指出，多達69%擴充程式具有高風險評分，而所調查的10款撰寫類擴充程式（Writing Extensions）中，全部都存在高風險安全隱憂。此外，59%分析類擴充程式（Analyzed Extensions）會收集用戶數據，44%調查類擴充程式（Investigated Extensions）則會收集個人身份信息（PII）。

【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生

至於最歡迎的Chrome AI擴充程式，頭3位分別是Grammarly、QuillBot和WebChatGPT，當中Grammarly的用戶數量高達1,000萬人，較第二位的QuillBot多出4倍。

責任編輯：陳卓賢

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