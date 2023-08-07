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【異動｜GEM】惠陶集團插水97%　近5個月炒高逾20倍、單一券商CCASS倉位同期急增

當炒股 14:47 2023/08/07

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【異動｜GEM】惠陶集團插水超過9成半　近5個月炒高逾20倍、主席呂文華在周焯華好友旗下工作？

GEM上市股份惠陶集團 （08238） 今早股價突然暴瀉，開報3.79元、微跌1個價位後，開市不足15分鐘跌幅迅速擴大，至上午10時跌幅已擴大至9成。至下午2時45分，惠陶集團新報0.103元，即市跌97%，成交額1.01億元，成交股數達到3.57億股。

惠陶集團最新市值僅5340萬元，較上周五收市時市值20億元，即市蒸發Y逾19億元。

惠陶集團今年3月起股價反覆炒升，3月14日由單日炒升6成後，在過去4個多月，由「毫股」炒高成「蚊股」，上周全周累升29%後報3.79元，較3月13日收市價0.165元，累計升逾20倍。

點擊圖片放大

元庫證券倉位3月至今累增29.9%

據中央結算系統（CCASS）資料，從3月14日起至本月初，元庫證券的惠陶集團倉位由零增至1.86億股，相當於已發行股本的29.9%，為最重倉的券商。同期倉位大幅增加的券商包括擁有不少散戶投資者的滙豐、盈透證券（IB），倉位分別增加9.76百分點、9.55百分點。

與此同時，倉位明顯減少的券商為減持40.81百分點的力高證券，力高證券最新倉位仍達22.15%，為惠陶集團第二大重貨券商。

據即市交投資料，元庫證券雖是第二活躍券商，但以買入成交為主，最明顯出貨的摩通。

惠陶集團午市時段的10大成交券商資料

惠陶集團主席　在周焯華好友公司出任執董

據惠陶集團年報，公司最大股東為非執行董事兼主席呂文華，持股約61.73%或3.2億股。現年41歲的呂文華為帝國金融集團 （08029） 執行董事，而帝國金融集團主席兼執董鄭丁港，被視為澳門前博彩中介人龍頭周焯華的好友兼生意夥伴。

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編輯：麥德銘

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港股 創業板 周焯華 鄭丁港 帝國金融集團（08029） 惠陶集團（08238）
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