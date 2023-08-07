英前財長認按揭供款大增 否認受迷你預算案影響

英國前財長關浩霆（Kwasi Kwarteng）日前受訪時承認，自迷你預算案推出後，他的樓宇按揭供款金額明顯上升。關浩霆亦重申，按揭供款增加非迷你預算案造成。

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關浩霆被問及會否同情面臨更高按揭成本壓力的民眾時表示，自己亦是受影響群眾之一，還款金額因利率上升而明顯增加。

關浩霆透露，早於2021年時已買入房屋，因此按揭升幅十分明顯，但未有表明供款增幅。

惟關浩霆亦否認，按揭增加的處境源自去年推出的迷你預算案。他指央行英倫銀行負責把控通脹，自己與其他業主的利率亦受英倫銀行的決定左右，強調利率上升是因為無法滿足通脹目標，而政府亦錯誤判決通脹形勢。

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關浩霆為英國史上任期最短前首相卓慧思（Liz Truss）的財長，去年9月23日公布迷你預算案後，引發英國金融市場劇烈波動。

英倫銀行其時插手干預，防止退休金基金崩潰，並推高按揭利率。最終，關浩霆與卓慧思受迷你預算案影響而先後下台。

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責任編輯：吳漢培