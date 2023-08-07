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【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）

Hot Talk 17:46 2023/08/07

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【投行裁員】瑞信香港據報將從本周開始裁減約80%投行團隊員工　僅得約廿名可以留低

據《路透》引述兩名知情人士指，作為瑞信與瑞銀集團（UBS）合併的一部分，瑞信將裁減約80%的香港投資銀行團隊，裁員將從本周開始。

香港是瑞信在亞洲投資銀行家最多的地區。知情人士表示，此次裁員將影響瑞信在香港100人的投行團隊，只有大約20名銀行家可能不會受到裁員的影響。

瑞信亞太投行團隊將削員3分之2

彭博社則報道，瑞信將會在未來數月，削減約3分之2亞太區投行部門職位，只保留逾100人團隊。報道續指，瑞銀集團最快周一內部公布全球領導層變動，但不會提及裁員詳情。

報道引述消息人士指，瑞銀集團留下來的瑞信亞太投行團隊將會專注於香港以外市場，而中國內地人手則不會在此輪重組有變，因瑞信正尋找買家接手內地合資業務。

瑞信和瑞銀均不願對此置評。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

（第二版更新亞太區瑞信投行裁員情況）

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編輯：姚卓然

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