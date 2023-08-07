【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略

▲ IGN用戶只需登錄該平台的帳戶，就可以通過指南頁面底部的聊天窗口詢問有關《薩爾達傳說：王國之淚》的問題。（IGN）

在網絡搜尋遊戲的過關攻略，是不少機迷都會做的事。為幫助他們更易獲取資料，遊戲評測平台IGN推出AI聊天機械人「IGN Guides Chatbot Alpha」，讓用戶可以就《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲，查詢攻略和過關心得。

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IGN用戶只需登錄該平台的帳戶，就可以通過指南頁面底部的聊天窗口詢問有關《薩爾達傳說：王國之淚》的問題，它將使用IGN指南中包含的知識，再加上自然語言處理，為用戶的特定問題提供答案。

該AI聊天機械人是根據數十名IGN指南作者和貢獻者，所編寫的遊戲指南和攻略內容進行培訓而成，但IGN指出，由於現階段仍屬於Alpha版本的實驗，所以回答質量未必是很好。

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IGN表示，設立AI聊天機械人的目的，是希望能提供一個全面的搜索解決方案，為尋求棘手問題答案的人，在無需查看多個頁面的情況下，即能快速找到所需要的答案。但若用戶想查看圖片攻略，則建議通過關鍵詞在網站內手動搜索。

責任編輯：陳卓賢

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