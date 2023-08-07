▲ 【內房危機】德銀私銀劉佳:降槓桿仍是房地產行業主調 再放寬措施也不會出現內房牛市

政治局會議強調要穩定經濟增長，適時調整優化房地產政策。德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資策略主管劉佳接受本報專訪時預期，中央會推出更多刺激經濟政策，有空間減息兼降準，但基於降槓桿仍是房地產行業主調，故刺激再推放寬措施，房地產牛市也不會出現。

內房措施會因城制宜

劉佳表示，內地需求不足，消費復甦緩慢且力度偏弱，加上淨出口下滑，房地產疲軟，故人行放鬆貨幣政策事在必行，政治局會議已給出方向性原則，期望未來數周至數月會有更多具體措施推出，從上而下刺激經濟，這樣才能提高企業信心，「讓企業放心做投資，企業才會願意增加人手，穩定就業市場」。

內房市場今年於2至3月曾出現小陽春，但第二季隨經濟走弱而再陷入泥沼。劉佳指，由於不少地方政府都需要靠賣地收入用作財政支出，故預期有從上而下的房地產放鬆政策推出，惟措施會因城制宜，現時購房限制主要集中於一、二綫城市，需要推出有更有力的房地產措施，才能刺激購房意慾，維持樓市平穩發展，以滿足剛性需求，而非支持開發商大力擴張，故此房地產牛市不會出現，降槓桿仍是行業主調。

對內房股審慎 派息可能性不大

劉佳對內房股持審慎態度，認為穩樓市政策只能改善市場情緒，無論從負債或槓桿比率來看，內房股都不是好的投資標的，而在降槓桿環境下，內房企業面對盈利及流動性困難，相信內房股派息的可能性不大，「預期房地產行業於第三至第四季會回復穩定，但全年盈利指引仍有可能不達標。」

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記者：陳韻妍