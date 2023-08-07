【可持續發展】督導小組提出3大重點工作範疇　冀香港成綠色金融科技樞紐

由金管局和證監會領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組公布未來三大重點工作範疇，包括：1）與全球標準保持一致；2）為金融生態系統培訓技能、提升數據和創新技術；3）發展具活力的市場和多樣化產品。

具體工作包括香港制訂採納可持續披露準則的路線圖、舉辦工作坊支援中小企、設立數據收集平台、支持金融機構和企業進行轉型規劃和匯報的方法、致力建立香港成國際碳市場，聯通內地和世界各地。

成立工作小組 考慮可持續披露路線圖

國際可持續準則理事會（ISSB）今年6月26日發布兩項國際財務報告可持續披露準則：IFRS S1（可持續相關財務信息披露的一般要求）、IFRS S2（氣候相關披露）。

督導小組表示，會考慮香港在全球綠色金融中的定位，以及本地的監管預期和情況，為香港制訂全面的路線圖，將成立一個由有關當局和持份者組成的工作小組，以考慮該路線圖應當包含的元素，並向督導小組作出建議。

在支援非上市和中小企業方面，督導小組表示，除了舉辦工作坊支援他們規劃和匯報，另將開發一個數據平台，通過非上市公司/中小企業的氣候與環境風險問卷所收集的數據，豐富氣候相關數據資源並提升其可用性。

小組也擬制訂綠色金融科技藍圖，提升行內企業形象。

期望推動香港成為綠色金融科技樞紐

金管局總裁余偉文稱，轉型至淨零未來需要所有界別的共同努力和大量的投資，小組正積極將轉型考量融入當前的發展和監管工作之中，把轉型規劃最新的國際發展納入考慮、為披露提供明確的指導、豐富數據資源、及推動創新和科技的應用以促進金融解決方案的發展。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，氣候轉型帶來龐大的商機和投資機遇。為助力香港把握亞洲區內的這些機遇，督導小組將繼續加強可促進香港發展的重要措施，包括就可持續披露落實清晰穩健的監管框架、提供多元化的金融產品，以及支持業界進行技能培訓。要提高市場效率和透明度，科技是不可或缺的一環，而督導小組的重點工作之一是與相關持份者合作，推動香港成為綠色金融科技樞紐。

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編輯：麥德銘