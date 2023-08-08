【美股開市】憂美國金融系統風險　中小型銀行全綫挫　道指跌253點、納指跌0.9%（不斷更新）

美國中小型銀行股被穆迪降評級，再削弱投資者情緒，市場將憂慮升級到金融系統風險，道指開市跌253點，納指跌0.9%。資金避險湧入美債，債價搶高，美債息一度跌1016點，曾跌穿4厘，報3.99厘。

盤前跌幅 開市變幅 西方聯盟金控 WAL -3.8% -4.1% 西太平洋銀行 PACW -3.0% -2.7% 齊昂銀行 ZION -3.3% -4.3% COMERICA CMA -3.2% -4.5% 紐約社區銀行 NYCB -2.6% -2.3%

意大利抽銀行暴利稅、中國出入口數據疲弱，加上美國中小型銀行股被降級，資金尋找避險天堂，美滙指數急升0.6%，至102.7。歐元跌0.55%，報1.0943，英鎊跌0.7%，報1.2697。

美國今日將會公布7月NFIB小型企業信心指數、6月貿易收支、6月批發庫存終值。

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即市走勢︰

【21：32】道指跌253點

【21：30】道指跌186點，報35287點，納指跌0.8%，報13877點，標指跌26點，報4491點。

【18：17】道指期貨跌158點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌18點。

【12：38】道指期貨跌56點，報35498點，標指期貨跌8點，報4529點，納指期貨跌45點或0.3%，報15440點。

【11：29】【美股焦點】穆迪降美國10家中小型銀行信用評級 警告紐約梅隆、道富銀行等亦有風險

【08：26】【TSLA】Tesla CFO上周五突辭職 為四年多以來兩度換人

【08：25】【美股業績】Beyond Meat下調全年收入預測、下半年淨現金流難實現 股價盤後挫逾一成

【08：02】【美股業績】電動車生產商Lucid季度收入按年增55%、遜預期 盤後照升逾4%

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【06：22】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講 股價炒定先？

====以下為8月7日美股市況====

市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，儲局官員對利率前景分歧大 ，有估最快明年可減息 ；美股向好，道指曾升431點，美滙及美債息靠穩。

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截至今晨4時（即收市），道指升407點，報35473點；標指升40點，報4518點；納指升85點或0.61%，報13994點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌0.95%，公司宣布首席財務官Zachary Kirkhorn辭職，Vaibhav Taneja將接替其職務。股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡創新高，因業績表現佳，超市場預期，A股曾升4.1%，高見555442美元，收市升3.4%。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Willimas）認為，貨幣政策處於一個好的位置，惟有必要在一段時間內保持美國貨幣政策的限制性，並表示如果通脹放緩，明年可能有必要減息。但另一邊廂，聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）再次強調，儲局有可能要進一步加息，以全面恢復物價穩定。

市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，安盛指出，從美國經濟數據來說，現時可能是最能夠出現軟著陸的時刻，縱使出現經濟衰退，時間也會被推遲。此外，如果歐洲出現硬著陸而美國出現軟著陸的情況，料美股及歐洲固定收益投資將跑贏大市，也會令美滙再次轉強，反映了美國應對通脹衝擊的速度以及美國經濟的潛在彈性。

本周市場焦點將落於周四（10日）公布的7月通脹數據。業績方面，UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）等將相繼公布業績。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告 料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

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即市走勢︰

【01：00】美國銀行策略師指，標普500指數成份股公司的指引為2021年以來最為樂觀。

【23：05】道指升310點、納指跌0.1%，Tesla CEO辭職，股價跌逾3%

【21：30】美滙102關爭持，道指升192點、納指升0.6%

【18：00】美滙美債息齊反彈，道指期貨升85點、納指期貨升0.5%

【15：49】【石油巨企】沙特阿美預告籌備多筆中國投資 第二季少賺38%至約301億美元、勝市場預期

【12：04】道指期貨升93點，報35246點，標指期貨升16點，報4514點，納指期貨升76點或0.5%，報15430點。

【11：52】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

【11：42】【美國經濟】摩通：不再預期美國今年步入衰退 料經濟續以健康速度增長

【10：38】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：工資及物價以昔日未見過的速度上升 逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

【08：07】【沙特阿拉伯】沙特主權財富基金去年虧損156億美元 受累願景基金、科企投資損失

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令 禁私募風投等投資中國高科技產業

【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】資金轉戰高息美債 道指收市倒跌150點 納指跌逾0.3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩