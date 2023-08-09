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【美股盤前】美債息一度跌穿4厘關　美期向好　道指期貨升67點、納指期貨升0.3%（不斷更新）

股市 18:28 2023/08/09

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美股動態不斷更新

美國實際收入回復增長，施羅德投資經濟師George Brown指，當實際收入停止下降，但家庭儲蓄比率未必會與市場所料的大幅上升，可能會有更多收入用於額外支出。這或會再度令供應鏈受壓，導致通脹壓力捲土重來，從而產生「第二輪效應」（second round effect）。

美滙走勢反覆，暫跌0.1%，報102.3；美債息日內一度失守4厘關，暫報4.02厘。

美股期貨周三於盤前向好，其中道指期貨升67點，納指期貨升45點或0.3%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率。SONY（美：SONY）、迪士尼（美：DIS）將會公布業績。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：25】道指期貨升67點、納指期貨升0.3%

【16：09】【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場

【12：12】道指期貨跌13點，報35382點，標指期貨升2點，報4521點，納指期貨升21點或0.1%，報15376點。

【10：53】【投行罰款】員工涉用WhatsApp Signal逃監察　9華爾街銀行被罰5.49億美元

【09：22】【美股焦點】穆迪解話降美國10家中小型銀行信用評級原因　強調美國銀行業依然強勁

【08：38】【美股焦點︱WE】WeWork警告︰極大懷疑能否持續營運　股價盤後大挫逾兩成

【08：20】【新股IPO】亞馬遜據報正洽談成為Arm基石投資者　後者料9月初赴美上市

【08：00】【美股業績︱LYFT】Lyft加碼減價抗衡Uber　股價盤後升逾一成後倒插6%

【07：59】【中美角力】美國傳研新針對中國限投令、瞄準量子計算和AI企業　騰訊阿里料不受礙？

【07：43】【美股業績】Rivian上季收入按年升近2.1倍　上調全年產量指引

【07：12】【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋狂炒起藥股　瞄準6000億市場

【06：09】【NVDA】英偉達發布新AI芯片GH200　股價曾挫3%

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

====以下為8月8日美股市況====

美國中小型銀行股被穆迪降評級，再削弱投資者情緒，市場將憂慮升級到金融系統風險，加上中國貿易數據疲弱，美股金融及出口股下跌，道指曾跌465點，納指曾跌1.6% ，其後跌幅逐步收窄 。資金避險湧入美債，債價搶高，美債息曾跌穿4厘。

即睇美股收市：

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截至本港今晨4時，美滙升0.47%，報102.54；美國10年期債息跌5.6點子，報4.021厘；美股方面，道指收跌158點，報35314點；標指跌19點或0.4%，收報4499點；納指跌110點或0.8%，收報13884點。反映中國概念股表現的金龍指數下滑2.4%。

花旗、美銀及高盛股價分別跌1.5%、1.9%、2.1% ； 亞馬遜、微軟及特斯拉（Tesla）分別跌1.6%、1.2%、0.7%，蘋果倒升0.5%。

路透引述消息人士稱，迪士尼探討全面引入AI ， 冀削經營成本，提升生產效率 ； 迪士尼正招聘至少11個新增職位，專門處理AI科技的應用，涉及領域包括主題公園、廣告、影片制作等。迪士尼升1.5%。

受供應鏈供應鏈緊張困擾 ， 波音（Boeing）7月飛機交付量下滑至43架，較6月的60架少 ； 今年首7個月累計，波音交付量為309架，按年升28%。波音上月新訂單淨增52架，手頭訂單量由4879架增至4928架。

意大利抽銀行暴利稅、中國出入口數據疲弱，歐股向下，意大利股市跌2.1%，英、法及德國股市分別跌0.36%、0.69%及1.1%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：26】【銀行股】意大利政府抽銀行暴利稅　料創造逾20億歐元額外稅收　歐洲銀行股價重挫

【22：23】道指跌逾450點，納指曾跌1.4%

【21：32】道指跌253點

【21：30】道指跌186點，報35287點，納指跌0.8%，報13877點，標指跌26點，報4491點。

【18：17】道指期貨跌158點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌18點。

【12：38】道指期貨跌56點，報35498點，標指期貨跌8點，報4529點，納指期貨跌45點或0.3%，報15440點。

【11：29】【美股焦點】穆迪降美國10家中小型銀行信用評級　警告紐約梅隆、道富銀行等亦有風險

【08：26】【TSLA】Tesla CFO上周五突辭職　為四年多以來兩度換人

【08：25】【美股業績】Beyond Meat下調全年收入預測、下半年淨現金流難實現　股價盤後挫逾一成

【08：02】【美股業績】電動車生產商Lucid季度收入按年增55%、遜預期　盤後照升逾4%　

【07：57】【AAPL】蘋果iPhone 15發布會下月舉行　消息再指向月中這兩天！

【06：22】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講　股價炒定先？

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

====以下為8月7日美股市況====

市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，儲局官員對利率前景分歧大 ，有估最快明年可減息 ；美股向好，道指曾升431點，美滙及美債息靠穩。

即睇美股收市：

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截至今晨4時（即收市），道指升407點，報35473點；標指升40點，報4518點；納指升85點或0.61%，報13994點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌0.95%，公司宣布首席財務官Zachary Kirkhorn辭職，Vaibhav Taneja將接替其職務。股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡創新高，因業績表現佳，超市場預期，A股曾升4.1%，高見555442美元，收市升3.4%。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Willimas）認為，貨幣政策處於一個好的位置，惟有必要在一段時間內保持美國貨幣政策的限制性，並表示如果通脹放緩，明年可能有必要減息。但另一邊廂，聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）再次強調，儲局有可能要進一步加息，以全面恢復物價穩定。

市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，安盛指出，從美國經濟數據來說，現時可能是最能夠出現軟著陸的時刻，縱使出現經濟衰退，時間也會被推遲。此外，如果歐洲出現硬著陸而美國出現軟著陸的情況，料美股及歐洲固定收益投資將跑贏大市，也會令美滙再次轉強，反映了美國應對通脹衝擊的速度以及美國經濟的潛在彈性。

本周市場焦點將落於周四（10日）公布的7月通脹數據。業績方面，UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）等將相繼公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

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即市走勢︰

【01：00】美國銀行策略師指，標普500指數成份股公司的指引為2021年以來最為樂觀。

【23：05】道指升310點、納指跌0.1%，Tesla CEO辭職，股價跌逾3%

【21：30】美滙102關爭持，道指升192點、納指升0.6%

【18：00】美滙美債息齊反彈，道指期貨升85點、納指期貨升0.5%

【15：49】【石油巨企】沙特阿美預告籌備多筆中國投資　第二季少賺38%至約301億美元、勝市場預期

【12：04】道指期貨升93點，報35246點，標指期貨升16點，報4514點，納指期貨升76點或0.5%，報15430點。

【11：52】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

【11：42】【美國經濟】摩通：不再預期美國今年步入衰退　料經濟續以健康速度增長

【10：38】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：工資及物價以昔日未見過的速度上升　逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

【08：07】【沙特阿拉伯】沙特主權財富基金去年虧損156億美元　受累願景基金、科企投資損失

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業

【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】資金轉戰高息美債　道指收市倒跌150點　納指跌逾0.3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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