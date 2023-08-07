【美股期貨】道指期貨升93點、納指期貨升0.5%　本周聚焦7月通脹數據（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向上，道指期貨升93點，納指期貨升76點或0.5%。本周市場焦點將落於周四（10日）公布的7月通脹數據。業績方面，UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）等將相繼公布業績。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告 料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

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即市走勢︰

【12：04】道指期貨升93點，報35246點，標指期貨升16點，報4514點，納指期貨升76點或0.5%，報15430點。

【11：52】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

【11：42】【美國經濟】摩通：不再預期美國今年步入衰退 料經濟續以健康速度增長

【10：38】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：工資及物價以昔日未見過的速度上升 逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

【08：07】【沙特阿拉伯】沙特主權財富基金去年虧損156億美元 受累願景基金、科企投資損失

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令 禁私募風投等投資中國高科技產業

【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】資金轉戰高息美債 道指收市倒跌150點 納指跌逾0.3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩