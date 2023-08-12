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【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘　（不斷更新）

股市 04:17 2023/08/12

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美股個別發展, 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄, 標指及納指曾跌0.6%及0.9%, 美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，顯示通脹再度加速上行。

數據公布後，美滙升幅輕微擴大, 暫報102.86, 升0.3%，美10年期長債息亦突破4.1厘關。芝商所（CME Fedwatch）對聯儲局年內加息的機率也有所升溫，由周四約28%升至現時逾33%。美銀則將聯儲局最後一次加息0.25厘的時點預期，從9月推遲至11月。

本港時間今晨4時, 道指升105點或0.3%, 報35281點；納指跌93點或0.7%, 報13644點；標指跌4點, 報4464點。道指成分股中，雪佛龍收漲2%，默克製藥漲1.7%，迪士尼跌3%。

美國總統拜登指，中國經濟面臨挑戰，形容中國是「計時炸彈」，威脅全球其他地區。他認為中國因為經濟增長放緩，人口老化和高失業率，正遇到麻煩，認為這不是好事。但強調不想傷害中國，希望與中國建立理性關係。新華社發文駁斥拜登有關中國經濟的言論，稱唱衰中國只會碰壁。

人民銀行最新公布，7月新增人民幣貸款3459億元，低於市場預期7500億元，並且遠低於6月的3.05萬億元，創2009年11月以來最低，令市場憂慮加劇。

美國7月PPI最終需求按月升0.3%，核心PPI按月升0.3%，兩者均高過預期，並為近6個月高，批發價上升，或預視通脹升溫。

PPI按年升幅由6月0.2%回升至0.8%，較預期0.7%為高，反映7月批發成本輕微回升。核心PPI按年升幅為2.4%，與6月份一樣，高於預期2.3%。

Guggenheim Partners 投資管理首席投資官Anne Walsh指市場似乎不關心經濟衰退，但可能是一個錯誤，預期當地可能出現「滾動式」衰退。她指現時是防守並等待下一個機會的好時機，偏好美國國債，指債息保持在相對穩定的交易區間，為投資者提供觀望機會。又指周四（10日）公布的通脹數據，意味聯儲局已完成加息周期，但聯儲局仍在通過縮減資產負債表來收緊政策。

瑞銀決定自願終止與瑞士政府簽署的90億瑞士法郎的損失保護協議，以及與瑞士國家銀行（SNB）簽署的由瑞士政府擔保的高達1000億瑞士法郎的公共流動性支持協議（PLB）, 此舉將加速其對瑞信的收購進程。

另外 , 社交媒體巨頭X（前身為Twitter）老闆馬斯克(Elon Musk)表示，他與Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)的自由搏擊，將在X平台和Meta上進行直播。「鐵籠對戰」將在意大利舉行，由馬斯克和朱克伯格的基金會管理，而非美國終極格鬥冠軍賽(UFC)。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【04：17】比亞迪正在與巴西巴伊亞州政府，就Camacari市工廠相關問題繼續進行談判。

【04：00】中概股個別發展, 納斯達克金龍中國指數初步收跌3.7%，理想汽車、嗶哩嗶哩、京東、唯品會跌超5%，百度跌超4%，網易、阿里巴巴跌超3%，小鵬汽車、蔚來、騰訊音樂、愛奇藝跌超2%。

【03：43】已破產加密貨幣交易所FTX的聯合創始人Sam Bankman-Fried在美國紐約曼哈頓被戴上手銬，送入看守所。

【03：20】美國法官將撤銷原數字貨幣交易所FTX聯合創始人SamBankman-Fried（SBF）的保釋。

【02：45】西班牙提名該國經濟部長Calvino出任歐洲投資銀行（EIB）行長。

【02：25】前債王格羅斯：美國10年期國債被高估了，10年期美債收益率的公允水平大約在4.5厘。

【01：48】紐約10月黃金期貨收跌0.12%，報1927.70美元/盎斯，本周累計下跌1.48%。12月黃金期貨收跌0.12%，報1946.60美元/盎斯，本周累跌1.49%。

【00：48】美債10年收益率日內漲幅達到2.03%，報4.168厘

【00：17】市場消息：美國總統拜登選擇經濟學家Kirabo Jackson加入經濟顧問委員會

【00：10】紐約期油漲幅達1%，報83.65美元/桶。

【23：35】歐股收市下跌, 德國DAX 30指數收跌1%，法國股指收跌1.3%，英國股指收跌1.2%。歐洲STOXX 600指數收跌1.1%

【23：21】英國10年期國債收益率上漲17個基點，勢創自2月份以來最大漲幅。

【23：05】麥當勞啟用新版快速加盟授權規則，以改善公司業務處境，將取消對加盟商違規狀況的檢查規定。

【22：48】中國房產市場擔憂升溫，在美上市中概股下跌

【22：30】巴克萊預計中國將在未來幾周降準降息，並下調首付比例

【21：30】道指開市跌59點、納指跌0.8%

【20：50】PPI升幅超預期引發通脹憂慮 美滙美債息齊升 道指期貨跌76點、納指期貨跌0.7%

【20：30】【美國經濟數據】美國7月PPI按年升0.8%　高於預期

【18：30】美債息升穿4.1厘 道指期貨升14點、納指期貨跌30點

【16：00】【美股焦點】美國據報將調查雲計算風險　微軟成焦點

【13：43】道指期貨升11點，報35262點，標指期貨升1點，報4487點，納指期貨升18點，報15219點。

【12：02】【TikTok母企】字節跳動據報去年內地收入增長放緩至25%　中國每日活躍用戶達8.5億

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

====以下為8月10日美股市況====

美國通脹數據增速低於預期，引發市場憧憬聯儲局可能在9月暫停加息， 道指早段急升455點， 午市升幅反覆收窄。數據公布後，美滙指數一度跌穿102，長債息失守4厘 ；其後重上4.1厘。

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道指一度輕微倒跌，截至今晨4時（即收市）升52點，報35176點；標指升1點，報4468點；納指升15點或0.12%，報13737點。美滙指數升0.16%，報102.65，長債息報4.104厘。

迪士尼串流業務虧損收窄，內容及資本開支降，股價漲4.9%，特斯拉（Tesla）漲1.3%。

美國財長耶倫強調美國經濟仍強勁，通脹受到壓抑。有聯儲局線人之稱、《華爾街日報》記者Nick Timiraos稱，7月CPI按月升幅壓力溫和；核心CPI的進展令人鼓舞，表明通脹並未開始抬頭，這可能會令聯儲局在9月暫停加息行動。最新數據顯示，3個月的核心通脹年化率降至3.1%，是兩年來最低水平。

但三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）指出，CPI數據不代表與通脹的鬥爭已經取得勝利，通脹數據基本上符合預期，惟未證明數據被聯儲局掌控，故聯儲局離開展減息仍有很長道路要走。

芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，9月暫停加息機率由85.5%升至90.5%；年內再加一次息的機率，亦由逾3成跌至28.7%，加息周期完結的呼聲進一步提高。

美國通脹壓力紓緩，最新公布7月CPI（Consumer Price Index，即消費物價指數）按年升幅雖然由3%微升至3.2%，但仍勝市場預期的3.3%；按月則升0.2%，符合預期。核心CPI按年升幅由6月4.8%回落至4.7%，符合市場預期；按月升0.2%，符預期。

滙市方面， 日圓兌歐元周四降至2008年以來最弱水平，日圓兌歐元一度跌0.9%至159.21，美國CPI數據令市場押注聯儲局可能在9月會議上按兵不動， 日圓兌美元起初上升， 隨後轉跌0.7%至144.7。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】「示範房企」再傳出事　陳啟宗連日抨擊部分內房？

即市走勢︰

【00：46】布蘭特期油跌0.6%，暫報87美元，紐約期油跌1%，暫報83.55美元。據CNN報道，伊朗將一些美國囚犯從收押改為居家軟禁。隨後，紐約時報報道稱，美國與伊朗達成一項協議，交易將解凍約60億美元的伊朗石油收入。

【00：31】市場消息：沙地阿拉伯正與巴基斯坦進行高級談判，計劃建立一座價值140億美元的煉油廠。

【00：23】納指漲幅收窄至不足0.4%，較盤初1.75%漲幅顯著回落。英偉達回吐2.4%漲幅轉跌逾0.6%。Lucid集團跌超4%，邁威爾科技跌1.7%，安森美、美光科技、微芯科技、格芯至多跌1.5%，特斯拉漲1.2%，奈飛目前漲1.3%，京東漲2.2%。中概指數仍然漲1.5%。

【00：07】加拿大央行宣布， 將於2023年9月5日正式推出前瞻性1個月和3個月期限隔夜回購平均利率。

【00：02】美國按揭貸款利率達到6.96厘，連續三周上升。

【23：32】歐洲股市收市造好， 德國DAX 30指數收漲0.9%，法國股指收漲1.5%，英國股指收漲0.4%。泛歐STOXX 600指數收漲0.8%

【23：20】美國財政部副部長Adeyemo：預計美國通脹率將繼續下降。

【21：30】美股開市向好，道指升232點，納指升近1%，標指升0.8%。

【20：32】【美國經濟數據】美國7月CPI按年升3.2%　低過預期│核心CPI按年升4.7%　符預期

【19：55】【美股焦點】Coach母企斥663億買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌　Capri盤前急彈58%　近年時尚界最大規模合併

【18：35】道指期貨升170點，納指升0.6%。

【18：08】【業績｜iPhone概念股】高偉電子上半年少賺42.6%不派息　將繼續加大研發資源投入

【16：54】【美股焦點】新東方盤前靠穩　網紅舉報違規補課　杭州校區全面停課

【15：20】美國今晚公布7月CPI數據，在數據公布前夕，市場預期突然下調，將7月核心CPI按年由4.8%下調至4.7%，反映通脹降溫，美滙指數下跌0.2%，報102.26，道指期貨升170點，納指期貨升0.6%。歐洲股市亦造好。

【12：38】道指期貨升134點，報35336點，標指期貨升16點，報4502點，納指期貨升60點或0.4%，報15239點。

【07：49】【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

【07：49】【美股業績︱Disney】迪士尼下調內容開支預測、無廣告版Disney+加價　股價盤後升2%

【07：28】【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益

====以下為8月9日美股市況====

美股即市走勢波動，道指中段曾跌255點後一度倒升，午後傳出拜登將簽署限制在華投資行政命令，隨即再轉跌勢，道指收市跌191點，收報35123點；納指跌1.2%，收報13722點；標指跌0.7%，收報4467點。受影響的AI股下跌，英偉達跌近5%，特斯拉、蘋果、亞馬遜悉數下挫。

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此外，投資者等待周四將公佈的通脹數據，市場預期CPI升勢進一步紓緩。預計CPI按年漲幅將從6月份的3%回升至3.3%，核心通脹率預計將穩定在4.8%。通脹數據將是聯儲局9月份利率決定的關鍵因素。市場目前認為聯邦利率可能會保持在5.25厘至5.5厘，但他們認為再次加息的可能性很小。

歐洲天然氣期貨漲28%以及油價觸及9個月高點加劇了對通脹上升的擔憂。

迪士尼盤後公佈第三財季盈利超過分析師預期，但流媒體訂戶數量令分析師失望，按季大幅下降7.4%至1.46億。該股盤後下挫約1%。

「市場容易出現一段時期的盤整，」Nationwide投資研究主管Mark Hackett表示。「在8月和9月的季節性疲軟時期，這種情況並不少見，不過一旦走出低迷，經濟和盈利數據的強勁基本面將支撐市場走高。」

俄烏戰爭局勢緊張，莫斯科附近軍事供應工廠爆炸，出現磨菇雲，至少45人傷。

美滙走勢反覆，報102.5；美國財政部拍賣380億美元10年期國債，得標利率3.999厘， 7月12日為3.857厘，美債息日內一度失守4厘關，暫險守4厘。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.93厘升至7.09厘，較前一周升16個基點，創8個月最高，是去年11月以來最高水平，也是2001年以來第二高。貸款申請宗數按周跌3.1%。

美國實際收入回復增長，施羅德投資經濟師George Brown指，當實際收入停止下降，但家庭儲蓄比率未必會與市場所料的大幅上升，可能會有更多收入用於額外支出。這或會再度令供應鏈受壓，導致通脹壓力捲土重來，從而產生「第二輪效應」（second round effect）。

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即市走勢︰

【01：14】英國金融行為監管局（FCA）向多家銀行發出問詢函，要求其在8月25日之前披露賬戶關閉操作的信息。

【01：11】美國國會眾議院金融服務委員會首席民主黨議員Waters表示， 對PayPal發行穩定幣一事深感顧慮。

【00：24】通用汽車董事長Mark Reuss表示， 奧特能（Ultium）品牌電動車位於俄亥俄州的電池工廠正開足馬力生產。

【00：11】谷歌云：將語音轉文本API V2的實時和批量轉錄成本，從每分鐘0.024美元降低至每分鐘0.016美元。

【00：11】美國最高法院駁回遊戲開發商EPIC的起訴，允許蘋果維持當前的應用市場規則。

【23：35】歐洲收市上升，德國DAX30指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.8%，法國CAC40指數漲0.7%，泛歐STOXX 600指數漲0.4%。

【23：25】Rivian首席執行官RJ Scaringe認為，該公司在2025年底前無需籌集資金，並指業務重點是提高產量和降低成本， 公司的盈利目標非常明確。

【23：10】俄羅斯央行將從8月10日開始暫停購買外匯，直至2023年底，以提振盧布匯率。俄羅斯盧布兌美元從97.40盧布拉升至96.70盧布上方

【22：33】美國參議院銀行委員會主席Brown呼籲，聯儲局主席鮑威爾重新考慮銀行合併的方案

【21：30】道指開市升跌20點、納指升2點

【20：30】【美國經濟數據】美國30年固定按揭貸款利率升至7.09厘　再創8個月高

【18：30】【SONY業績】索尼上季業績勝預期、純利少賺17%　PS5銷售升逾37%至330萬台　上調今財年業績指引

【18：25】道指期貨升67點、納指期貨升0.3%

【16：09】【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場

【12：12】道指期貨跌13點，報35382點，標指期貨升2點，報4521點，納指期貨升21點或0.1%，報15376點。

【10：53】【投行罰款】員工涉用WhatsApp Signal逃監察　9華爾街銀行被罰5.49億美元

【09：22】【美股焦點】穆迪解話降美國10家中小型銀行信用評級原因　強調美國銀行業依然強勁

【08：38】【美股焦點︱WE】WeWork警告︰極大懷疑能否持續營運　股價盤後大挫逾兩成

【08：20】【新股IPO】亞馬遜據報正洽談成為Arm基石投資者　後者料9月初赴美上市

【08：00】【美股業績︱LYFT】Lyft加碼減價抗衡Uber　股價盤後升逾一成後倒插6%

【07：59】【中美角力】美國傳研新針對中國限投令、瞄準量子計算和AI企業　騰訊阿里料不受礙？

【07：43】【美股業績】Rivian上季收入按年升近2.1倍　上調全年產量指引

【07：12】【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋狂炒起藥股　瞄準6000億市場

【06：09】【NVDA】英偉達發布新AI芯片GH200　股價曾挫3%

 

====以下為8月8日美股市況====

美國中小型銀行股被穆迪降評級，再削弱投資者情緒，市場將憂慮升級到金融系統風險，加上中國貿易數據疲弱，美股金融及出口股下跌，道指曾跌465點，納指曾跌1.6% ，其後跌幅逐步收窄 。資金避險湧入美債，債價搶高，美債息曾跌穿4厘。

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截至本港今晨4時，美滙升0.47%，報102.54；美國10年期債息跌5.6點子，報4.021厘；美股方面，道指收跌158點，報35314點；標指跌19點或0.4%，收報4499點；納指跌110點或0.8%，收報13884點。反映中國概念股表現的金龍指數下滑2.4%。

花旗、美銀及高盛股價分別跌1.5%、1.9%、2.1% ； 亞馬遜、微軟及特斯拉（Tesla）分別跌1.6%、1.2%、0.7%，蘋果倒升0.5%。

路透引述消息人士稱，迪士尼探討全面引入AI ， 冀削經營成本，提升生產效率 ； 迪士尼正招聘至少11個新增職位，專門處理AI科技的應用，涉及領域包括主題公園、廣告、影片制作等。迪士尼升1.5%。

受供應鏈供應鏈緊張困擾 ， 波音（Boeing）7月飛機交付量下滑至43架，較6月的60架少 ； 今年首7個月累計，波音交付量為309架，按年升28%。波音上月新訂單淨增52架，手頭訂單量由4879架增至4928架。

意大利抽銀行暴利稅、中國出入口數據疲弱，歐股向下，意大利股市跌2.1%，英、法及德國股市分別跌0.36%、0.69%及1.1%。

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即市走勢︰

【22：26】【銀行股】意大利政府抽銀行暴利稅　料創造逾20億歐元額外稅收　歐洲銀行股價重挫

【22：23】道指跌逾450點，納指曾跌1.4%

【21：32】道指跌253點

【21：30】道指跌186點，報35287點，納指跌0.8%，報13877點，標指跌26點，報4491點。

【18：17】道指期貨跌158點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌18點。

【12：38】道指期貨跌56點，報35498點，標指期貨跌8點，報4529點，納指期貨跌45點或0.3%，報15440點。

【11：29】【美股焦點】穆迪降美國10家中小型銀行信用評級　警告紐約梅隆、道富銀行等亦有風險

【08：26】【TSLA】Tesla CFO上周五突辭職　為四年多以來兩度換人

【08：25】【美股業績】Beyond Meat下調全年收入預測、下半年淨現金流難實現　股價盤後挫逾一成

【08：02】【美股業績】電動車生產商Lucid季度收入按年增55%、遜預期　盤後照升逾4%　

【07：57】【AAPL】蘋果iPhone 15發布會下月舉行　消息再指向月中這兩天！

【06：22】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講　股價炒定先？

 

====以下為8月7日美股市況====

市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，儲局官員對利率前景分歧大 ，有估最快明年可減息 ；美股向好，道指曾升431點，美滙及美債息靠穩。

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截至今晨4時（即收市），道指升407點，報35473點；標指升40點，報4518點；納指升85點或0.61%，報13994點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌0.95%，公司宣布首席財務官Zachary Kirkhorn辭職，Vaibhav Taneja將接替其職務。股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡創新高，因業績表現佳，超市場預期，A股曾升4.1%，高見555442美元，收市升3.4%。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Willimas）認為，貨幣政策處於一個好的位置，惟有必要在一段時間內保持美國貨幣政策的限制性，並表示如果通脹放緩，明年可能有必要減息。但另一邊廂，聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）再次強調，儲局有可能要進一步加息，以全面恢復物價穩定。

市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，安盛指出，從美國經濟數據來說，現時可能是最能夠出現軟著陸的時刻，縱使出現經濟衰退，時間也會被推遲。此外，如果歐洲出現硬著陸而美國出現軟著陸的情況，料美股及歐洲固定收益投資將跑贏大市，也會令美滙再次轉強，反映了美國應對通脹衝擊的速度以及美國經濟的潛在彈性。

本周市場焦點將落於周四（10日）公布的7月通脹數據。業績方面，UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）等將相繼公布業績。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

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即市走勢︰

【01：00】美國銀行策略師指，標普500指數成份股公司的指引為2021年以來最為樂觀。

【23：05】道指升310點、納指跌0.1%，Tesla CEO辭職，股價跌逾3%

【21：30】美滙102關爭持，道指升192點、納指升0.6%

【18：00】美滙美債息齊反彈，道指期貨升85點、納指期貨升0.5%

【15：49】【石油巨企】沙特阿美預告籌備多筆中國投資　第二季少賺38%至約301億美元、勝市場預期

【12：04】道指期貨升93點，報35246點，標指期貨升16點，報4514點，納指期貨升76點或0.5%，報15430點。

【11：52】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

【11：42】【美國經濟】摩通：不再預期美國今年步入衰退　料經濟續以健康速度增長

【10：38】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：工資及物價以昔日未見過的速度上升　逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

【08：07】【沙特阿拉伯】沙特主權財富基金去年虧損156億美元　受累願景基金、科企投資損失

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業

【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】資金轉戰高息美債　道指收市倒跌150點　納指跌逾0.3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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