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【美股市況】美滙102關爭持　道指升192點、納指升0.6%，Tesla跌逾2%（不斷更新）

股市 22:18 2023/08/07

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市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，安盛指出，從美國經濟數據來說，現時可能是最能夠出現軟著陸的時刻，縱使出現經濟衰退，時間也會被推遲。此外，如果歐洲出現硬著陸而美國出現軟著陸的情況，料美股及歐洲固定收益投資將跑贏大市，也會令美滙再次轉強，反映了美國應對通脹衝擊的速度以及美國經濟的潛在彈性。

美滙及美債息靠穩，美滙暫報102.03；美債息經過上周波動後，今日由低位反彈，暫報4.07厘。

美股周一開市向上，道指升192點，納指升80點或0.6%。焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌超過2%。

本周市場焦點將落於周四（10日）公布的7月通脹數據。業績方面，UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）等將相繼公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

點擊圖片放大

即市走勢︰

【21：30】美滙102關爭持，道指升192點、納指升0.6%

【18：00】美滙美債息齊反彈，道指期貨升85點、納指期貨升0.5%

【15：49】【石油巨企】沙特阿美預告籌備多筆中國投資　第二季少賺38%至約301億美元、勝市場預期

【12：04】道指期貨升93點，報35246點，標指期貨升16點，報4514點，納指期貨升76點或0.5%，報15430點。

【11：52】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

【11：42】【美國經濟】摩通：不再預期美國今年步入衰退　料經濟續以健康速度增長

【10：38】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：工資及物價以昔日未見過的速度上升　逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

【08：07】【沙特阿拉伯】沙特主權財富基金去年虧損156億美元　受累願景基金、科企投資損失

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業

【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】資金轉戰高息美債　道指收市倒跌150點　納指跌逾0.3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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