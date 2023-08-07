▲ 【業績】九倉置業中期基礎淨盈利減少9% 派息少4.3%至0.67元 海港城營業盈利增加12%

擁有海港城、時代廣場的九倉置業 （01997） 公布，上半年基礎淨盈利減少9%至30.59億元，若計入投資物業重估虧損淨額11.33億元，股東應佔盈利為18.05億元，扭轉去年虧損14.68億元。集團中期股息每股0.67元，按年少4.3%。

九倉置業表示，上半年訪港旅客人數和本港零售銷售額仍遠低於疫情前水平，分別僅及2019年新冠爆發前的37%及85%。酒店復甦較為明顯，但仍欠增長動力，而投資物業估值之前尚未見底。

海港城營業盈利增加12%

海港城方面，整體收入（包括酒店）增加8%，營業盈利增加12%。單計商場收入增加9%，營業盈利增加16%。然而由於全球經濟不明朗和供過於求的情況持續，寫字樓租金持續疲軟。收入和營業盈利皆下跌 8%。 6月的出租率為88%。集團指，當務之急是要盡量吸納新租戶承租及留住現有租戶以保障出租率。

時代廣場營業盈利僅增1%

時代廣場整體收入減少2%，營業盈利則增加1%。單計商場收入增加6%，營業盈利增加12%，出租率為 94%。而寫字樓出租率為 87%。收入減少14%，營業盈利減少16%。

至於荷里活廣場，六月出租率為96%，收入增加5%，營業盈利增加8%。集團表示，會繼續引進新租戶及開展市場推廣活動吸引購物顧客。

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編輯：姚卓然