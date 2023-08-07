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【數據點睇】收入穩增+避險需求 上半年國內黃金消費量升16%

股樓投資 12:19 2023/08/07

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根據中國黃金協會的數據顯示，上半年中國黃金消費量554.88噸，按年增長16.4%，其中黃金首飾消費量368.26噸，增長14.8%；金條及金幣消費量146.31噸，增長30.1%。期內，國內原料黃金產量約為178.6噸，按年增長2.24%；另進口原料產金約65.4噸，增長17.5%。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

該會表示，從黃金首飾消費的產品類別來看，因金價持續處於高位，消費者更傾向於購買輕克重產品，且按克重計價產品銷量的增幅顯著高於按件計價產品。同時，消費者愈來愈傾向購買更具時代氣息的古法金飾品和硬足金飾品。得益於居民收入的持續穩定增長和避險需求的增加，實物黃金投資消費繼續較快增長。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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展望下半年，業內認為黃金產量和消費或將延續回升向好態勢。一是，外界對美國聯儲局降息預期和美歐等主要經濟體經濟衰退的擔憂升溫，金價有望繼續走高；二是隨着國內各項擴內需、促消費政策舉措的落實落地，下半年黃金消費大概率仍會實現按年增長。

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責任編輯：林衛

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