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【專家點睇】政策工具箱尚有餘地？ 管濤：取決於滙率波動容忍度

股樓投資 12:17 2023/08/07

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中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，下半年一個很大的挑戰是預期管理，保持經濟運行在合理區間。「原來大家都認為穩住預期就是穩住增長，但我個人認為市場預期轉弱已經講了兩年，現在更多應該是要穩住增長才能穩住預期，提振信心。」

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

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【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

同時，在經濟面臨下行壓力的情況下，有效防範化解房地產市場、地方政府債等重點領域的風險。另外部環境更趨複雜嚴峻，在經濟、政治方面給經濟運行帶來了諸多干擾。在他看來，中國的政策工具箱還是留有一定的餘地。財政政策上，上半年沒有把年初批准的財政預算充分利用，財政支出的進度低於過去三年同期的水平，更遠低於疫情前2015年到2019年同期的水平。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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貨幣政策上，下一步可能可以綜合運用存款準備金率、公開市場操作、中期借貸便利等貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。當然，貨幣政策的獨立性在一定程度上是取決於對滙率波動的容忍度，「如果我們對滙率波動有比較大的容忍度，在保持滙率靈活的情況下，貨幣政策的自主空間可以進一步得到拓展。」管濤說。

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責任編輯：林衛

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