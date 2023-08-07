【專家點睇】政策工具箱尚有餘地？ 管濤：取決於滙率波動容忍度

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，下半年一個很大的挑戰是預期管理，保持經濟運行在合理區間。「原來大家都認為穩住預期就是穩住增長，但我個人認為市場預期轉弱已經講了兩年，現在更多應該是要穩住增長才能穩住預期，提振信心。」

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同時，在經濟面臨下行壓力的情況下，有效防範化解房地產市場、地方政府債等重點領域的風險。另外部環境更趨複雜嚴峻，在經濟、政治方面給經濟運行帶來了諸多干擾。在他看來，中國的政策工具箱還是留有一定的餘地。財政政策上，上半年沒有把年初批准的財政預算充分利用，財政支出的進度低於過去三年同期的水平，更遠低於疫情前2015年到2019年同期的水平。

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貨幣政策上，下一步可能可以綜合運用存款準備金率、公開市場操作、中期借貸便利等貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。當然，貨幣政策的獨立性在一定程度上是取決於對滙率波動的容忍度，「如果我們對滙率波動有比較大的容忍度，在保持滙率靈活的情況下，貨幣政策的自主空間可以進一步得到拓展。」管濤說。

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責任編輯：林衛