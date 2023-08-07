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【券商點睇】聚焦大灣區醫療服務 希瑪眼科受惠深港通關

股樓投資 12:15 2023/08/07

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開源證券報告指，希瑪眼科（03309）聚焦大灣區醫療服務， 採取「眼科+口腔」雙專科、「服務+產品」雙輪推動增長策略。短期來看，公司受益疫情管控放開、深港通關，業績有望快速爬坡，疫情期間開設的新醫院也有望快速實現盈虧平衡。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

長期來看，大灣區屈光診療需求旺盛，供給仍有較大拓展空間，香港眼科和口腔診療嚴重供不應求，且深港醫療服務價差大，隨着深港加速融合，公司的眼科、口腔診療業務有望加速發展。該行預計2023至2025年公司每股盈利為0.05元、0.07元及0.15元，對應市銷率分別為2.54倍、1.99倍及1.6倍，給予「買入」評級。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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該行提及，公司旗下口腔業務聚焦香港患者，深港通關後其口腔業務快速恢復至疫情前水平，深圳愛康健在首5個月收入達到1.21億元人民幣，按年增長183.2%，接近2022全年收入。長期來看，深圳愛康健基於香港口腔醫療服務供需不均、深港口腔醫療服務項目價差大、自身優質口碑等有利條件， 長期發展潛力大。

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責任編輯：林衛

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大灣區 每股盈利 希瑪眼科（03309） 買入 港股 中國

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