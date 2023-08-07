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【業績│公用股】中電半年扭虧淨賺50.6億元、息0.63元　澳洲EnergyAustralia下半年業績料回升

股市 12:09 2023/08/07

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【業績│公用股】中電半年扭虧淨賺50.6億元、息0.63元　澳洲EnergyAustralia下半年業績料回升

中電 （00002） 上半年扭虧為盈，純利50.6億元，中期息維持0.63元。計入公平價值變動前的營運盈利增加 19.3%至49.55億元，主要受惠於香港業務表現穩健、內地兩個核電站發電量上升，以及印度的一次性重大有利項目。以中電中午收報63.1元計，現價股息率4.9厘。

期內綜合收入減少9%至433.02億元，包括因終止合併Apraava Energy而減少5%。

香港售電量按年上升3.7%

香港業務方面，香港經歷三年多的隔離狀態後重新開放，加上5月及6月較酷熱的天氣，使售電量按年上升3.7%至163.19億度，餐飲、酒店及零售行業，帶動商業客戶類別的售電量增加6.6%，政府、公共服務以及學校逐漸復常，基建及公共服務客戶類別的售電量增加 6.5%，但住宅客戶售電量減少2.7%。

儘管准許利潤因持續投資基建項目以支持減碳和增長而輕微增加，然而利息支銷有所增加，令香港能源業務營運盈利減少1.6%至40.5億元。中電指，國際油價已從高位回落，並出現漸趨穩定的跡象，當有關趨勢持續，預計燃料調整費將可隨之下降，減輕客戶面對電價的壓力，中華電力將繼續就管制計劃協議的中期檢討與政府進行磋商。

澳洲營運虧損收窄至5.9億元

截至6月底，已獲審批的可再生能源發電容量增至 356 兆瓦，相當於8.5萬個住宅客戶一年的用電量。中電已接駁超過200萬個智能電錶，佔中電住宅客戶及中小企客戶電錶總數的 72%。

澳洲業務方面，中電上半年就EnergyAustralia遠期銷售能源合約錄得輕微公平價值收益；營運虧損收窄至5.9億元，主要受惠於雅洛恩電廠發電量上升並以較高價格實現，及以較低成本結算因發電量短缺而無法應對的遠期銷售能源合約，部分被燃氣電廠及Mount Piper 電廠發電量減少所抵銷。中電主席米高嘉道理指，隨之前訂立的遠期售電合約陸續到期，以及EnergyAustralia主要發電資產的營運表現逐漸改善，預期EnergyAustralia在今年下半年的整體業績表現將有所回升。

印度盈利上升3.3倍至4.25億元，主要是於2023年一次性確認哈格爾電廠被拖欠應收賬款的延遲付款費及額外容量費收入。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 香港 中電 澳洲 公用股
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