【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生

▲ 勒索軟件組織CL0P分別會利用GoAnywhere MFT和MOVEit Transfer中的零日漏洞，因此能在短時間內發動大規模攻擊。（法新社）

黑客經常會利用惡意軟件將電腦文件上鎖，然後勒索受害者交付贖金，以獲得解密密鑰，來拿回文件存取權。防毒軟件公司Malwarebytes的最新報告指出，全球勒索軟件攻擊創新高，當中有逾43%是在美國發生，攻擊數量達1,462次。

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Malwarebytes發布的《2023 年勒索軟件狀況報告》，顯示了2022年7月至2023年6月的全球勒索軟件趨勢。調查發現，共有48個獨立的勒索軟件組織攻擊了美國，如比較上半年和下半年的變化，美國平均每月遭到的攻擊次數更增加了 75%。

英國遭攻擊頻率急增 成第二大勒索軟件目標

另一方面，英國、法國和德國遭受的勒索軟件攻擊也有所增加，但比例就遠低於美國。例如英國是第二大勒索軟件目標，遭受了來自32個不同勒索軟件組織的196次勒索軟件攻擊。然而，英國遭攻擊的頻率上升速度也是值得關注，例如英國去年每月報告的勒索軟件攻擊只有1次，惟最近一年則每月報告多達8次。

此外，報告也指出勒索軟件組織CL0P的崛起。Malwarebytes解釋，CL0P分別會利用GoAnywhere MFT和MOVEit Transfer中的零日漏洞，因此能在短時間內發動大規模攻擊。

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該公司預計，更多勒索軟件將採用類似CL0P的攻擊手法，勒索軟件的格局或會由面向服務的攻擊（例如釣魚電郵、下載病毒附件），轉向至更具攻擊性、以漏洞為重點的模式，結果將導致受害者數量激增。

責任編輯：陳卓賢

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