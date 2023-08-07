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【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

宏觀解讀 11:51 2023/08/07

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【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

日本央行上月宣布更改孳息率曲線控制（YCC）政策，將會靈活控制10年期國債孳息率，被外界視為逐步收緊貨幣政策。被稱為「日圓先生」的前日本財務省官員榊原英資（Eisuke Sakakibara）最新受訪時稱，日本當局不太可能干預外匯市場以支撐日圓，因為日圓已經找到一些支撐，並且隨著美國利率見頂，日圓將大幅走高，年底或見130水平，換算成港元匯價大約相當於「6算」。

榊原英資於7月接受另一訪問時曾憂慮，日本與美國貨幣政策日益分化，日圓有可能跌破去年觸及的逾30年低點，可能在明年兌每美元跌穿160。

榊原英資解釋最新看法時表示：「我認為財務省和日本銀行對目前的情況相當滿意，所以我不預見任何干預，以改變匯率走勢。」他相信，央行行長植田和男會暫時保留寬鬆政策，但認為日本終於走出困擾經濟甚久的通縮走勢。

日本央行：工資及物價以昔日未見過的速度上升 退出刺激政策的時機可能已出現，可見【下一頁】

榊原英資：美聯儲議息成日圓關鍵　料日圓可升至120

自日央行宣布更改YCC政策後，10年期債息急速升穿0.6厘，當局上周兩度進行計劃外買債，日圓匯價全周走勢則相對平穩。至香港時間周一上午，美元兌日圓匯價報142，每百日圓則兌「5.47算」。

榊原英資續指，美國聯儲局未來數次議息會議將是日圓走勢關鍵，雖然儲局現時取態是由數據主導，若儲局行動如市場現時估計相同，日圓今年年底將見130，未來數年再升至120。他形容，若日圓穩定處於120至130區間，「日本政府應該感覺很舒服」。

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編輯：麥德銘

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