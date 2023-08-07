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【內險股】國壽、中國太平挫3%　內地多處暴雨成災、估損保險金額逾62億元人幣　金管總局促應賠盡賠快賠

股市 11:44 2023/08/07

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內地多處暴雨成災、估損保險金額逾62億元人幣　金管總局促應賠盡賠快賠

內地多處暴雨成災，內地國家金融監督管理總局要求金融機構全力做好防汛救災金融服務，多措並舉推動保險理賠提速增效。截至昨（6日）上午10時，受災地區已收到保險報案近19萬件。

內險股走弱，國壽 （02628） 挫3%，平保 （02318） 跌1.3%，中國太保 （02601） 、中國太平 （00966） 、新華保險 （01336） 跌3%至5%。

金管總局要求金融機構全力提升理賠服務質效，確保應賠盡賠快賠。堅持特事特辦、急事急辦原則，最大限度優化簡化理賠流程和手續。目前，多家保險公司已經在受災地區開通了理賠綠色通道。

金管總局還要求受災地區啟動理賠報損訊息24小時報告制，持續跟進災情報案統計和理賠進展，進一步提升處置效率。截至6日上午10時，河北、北京、黑龍江等16個受災地區的保險機構收到保險報案18.91萬宗，估損金額62.41億元人民幣，現已賠付案件5.06萬宗，賠付金額2.64億元人民幣。

開市追揸沽
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編輯：姚卓然

 

港股 金融服務 保險公司 中國太平（00966） 新華保險（01336） 暴雨 金融機構 中國太保（02601）
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