▲ 【美國經濟】摩通:不再預期美國今年步入衰退 料經濟續以健康速度增長

美國經濟較預期強勁，摩根大通首席經濟師Michael Feroli表示，該行今年不再預期美國會步入衰退，並調高美國經濟增長預測，將目前季度以年率化計增長由0.5%上調至2.5%，預期美國經濟會以健康速度增長。

銀行信貸緊縮的可能性仍在

「面對這種速度增長，我們對美國下季經濟會出現如早前預期般，迅速失去動力、陷入溫和衰退的預測感到懷疑。」Michael Feroli稱，該行預期美國明年步入衰退的風險升溫，但相信只是一個溫和的衰退。

Michael Feroli指，債務上限問題以相對快的速度解決，而且監管機構在今年初出現地區性銀行危機時，對銀行存款提供保障，這些均大大降低了發生不同類型金融危機的可能性，惟銀行信貸緊縮的可能性仍在。

若聯儲局繼續加息 衰退風險會急升

勞工供應增加，次季生產力數據亦顯示供應端改善，同時股市正尋找「擴大使用人工智能亦帶動生產力進一步上升」的證據，故衰退再不是基本預測，但若聯儲局繼續加息，衰退風險會急升。

美銀早前亦調升美國今年經濟增長預測，並不再預期美國2024年會步入衰退。

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編輯：陳韻妍