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【日本核廢水】料8月底傾倒大海 岸田將晤美韓領袖說明

環球社會熱點 11:35 2023/08/07

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日本媒體周一（7日）報稱，政府估計最快在8月底時，開始把福島核電站的核廢水排放入大海。據悉，首相岸田文雄將會面晤美韓領袖，過後才會開始排放。

【日本核廢水】福島第一核電站 完成拆除高輻射污染管道 【下一頁】

朝日新聞引述匿名政府消息人士，指日本計劃最快在8月底啟動福島核廢水釋出入大海程序。但內閣官房長松野博一強調，政府未有核廢水排放確切日期。

朝日新聞報稱，福島於9月開始「底拖網捕撈」（bottom trawling fishing），政府希望趕在漁業旺季前開始排放核廢水。

日本花滑王子羽生結弦宣布結婚 妻子身份成謎 【下一頁】

共同社亦指出，岸田文雄8月18日預計在美國大衛營（Camp David），與美國總統拜登（Joe Biden）及南韓總統尹錫悅舉行3方會談，並向後兩者解釋核廢水排放計劃。

國際原子能機構（IAEA）上月向日方提交調查報告，指當局排放福島核電站核廢水的計劃符合安全標準。日本原子能規制委員會其後指福島第一核電站的核廢水排海設施經檢查後，未有發現問題，發放檢查合格證，允許政府可以排放。

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責任編輯：吳漢培

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