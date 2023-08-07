▲ 【聯繫匯率】摩通私銀據報推港匯對賭合約 聯匯不脫鈎幾乎穩賺、最多回報23%

本地傳媒引述市場消息報道，美資大行摩通向私銀客戶提出交易建議，以每美元兌7.76港元為協定價，訂立2年期「買美元、沽港元」遠期合約，一旦港匯貶值跌穿7.76，私銀買家就能獲利。以聯繫匯率期間7.75至7.85計，若港匯貶值至7.85，私銀買家最多賺900基點，計及合約可造20倍槓桿，扣孖展息前回報23.2%；若港匯升值至7.75，私銀買家則蝕100基點或2.6%。

報道指，摩通私銀提出的遠期合約名義價值1000萬美元（約7800萬港元），客戶可以5%保證金（約390萬港元）入場，而該行的私銀客戶入場門檻達2500萬美元。

兩年後港匯 私銀客戶賺/蝕 以5%孖展認購

每合約賺/蝕金額 7.75 -100基點 -10萬港元（-2.6%） 7.76 平手 平手 7.8 +400基點 +40萬港元（+10%） 7.85 +900基點 +90萬港元（+23%）

摩通私銀：相信香港捍聯匯 暗示若脫鈎更有利

報道指，摩通私銀向客戶指，考慮到港美息差和港元資金供應，投資者可把握短暫機遇，以接近港匯強方的7.76，訂立遠期合約。摩通私銀又指，相信金管局會捍衛聯匯，而即使出現極端情況，港元和美元脫鈎，港匯也會傾向更弱水平推進，意味對購入遠期合約的私銀買家有利。

財資市場則指類似合約並非罕有，銀行往往基於對沖風險或投資需要而訂立外匯遠期合約，而港美匯價風險較低，促使銀行在波動市向客戶推銷較穩定回報的產品。

相關文章：

【聯繫匯率】中資銀行據報推「聯匯不脫鈎」期權 期權金回報達9厘

【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎 10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）

編輯：麥德銘