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【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管批評美國強迫英國減少與中國往來　英國「軟弱」地順從美國

股市 11:06 2023/08/07

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【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管批評美國強迫英國減少與中國往來　英國「軟弱」地順從美國

外電引述消息人士報道，HSBC滙豐 （00005） 公共事務主管Sherard Cowper-Coles批評美國強迫英國減少與中國的商業往來，並指責英國政府「軟弱」地順從美國的要求。

彭博報道指，Sherard Cowper-Coles於6月在倫敦舉行的一場閉門活動上對與會者表示，英國經常屈服於華盛頓的要求，但英國不應盲目跟從美國，應顧及自身利益。

滙豐：Sherard Cowper-Coles個人觀點

部分與會者表示，Sherard昔日也曾發表過類似觀點，但仍因他的直言不諱感到不舒服。Sherard同時是英中貿易協會的主席。

Sherard向彭博回應稱，他的個人言論不代表滙豐或英中貿易協會的觀點，「對他造成的任何冒犯感到抱歉」。滙豐亦在聲明中重申，這是他的個人觀點。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐8.3展開20億美元股份回購　最遲10.26前完成、改任美林執行

相關文章：【HSBC滙豐】平保建議滙豐重組非一無所獲？　祈耀年重申事件已結束

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【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

編輯：陳韻妍

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