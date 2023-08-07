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【加密市場】GameStop 11月終止NFT錢包服務　稱加密貨幣監管仍存不確定性

科技 12:15 2023/08/07

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GameStop在1年前預期，透過布局NFT市場，以擴大進軍數碼內容發展的機會。

電子遊戲零售商GameStop去年7月宣布進軍NFT市場，包括推出自家NFT交易市場。惟事隔一年，GameStop表示鑑於加密貨幣監管仍存不確定性，決定退出NFT市場發展，並將於11月1日終止NFT錢包服務。

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GameStop在1年前預期，透過布局NFT市場，以擴大進軍數碼內容發展的機會。其NFT市場交易則是採用非託管、以太坊Layer 2為基礎設計，並且能直接連結至NFT錢包服務「GameStop Wallet」進行交易。

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但GameStop日前宣布， GameStop Wallet將於11月1日停止運作，同時在iOS及Chrome瀏覽器上的擴充功能，也會從11月1日起取消提供使用。此外，GameStop亦呼籲用戶在10月1日以前確認其錢包的NFT狀況，並且在服務正式關閉之前，將其移轉到其他相容運作的電子錢包存放。

責任編輯：陳卓賢

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