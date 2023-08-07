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【異動股】醫藥股捱沽　翰森製藥、信達生物插近一成　內地醫藥領域反腐工作全面啟動

股市 10:48 2023/08/07

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【異動股】醫藥股捱沽　內地醫藥領域反腐工作全面啟動

近日內地醫藥領域腐敗問題集中整治工作全面啟動，明確指向醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節和「關鍵少數」。不少銷售導向型藥企，因相關銷售費用高企成為市場關注的熱點話題。而頭部上市藥企的合規問題更是關注的焦點。

醫藥股向下，翰森製藥 （03692） 插8%，中生製藥 （01177） 、石藥 （01093） 均跌4%至5%，而中國中藥 （00570） 、信達生物 （01801） 、榮昌生物 （09995） 跌逾9%。

7月21日，國家衛生健康委會同市場監管總局、國家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局、國家藥監局等十個部門聯合召開視頻會議，部署開展為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。會議強調，以「零容忍」態度堅決懲處腐敗，大力營造風清氣朗的醫藥領域發展環境。有內媒的不完全統計，目前，中國至少已有146個院長、書記被查。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

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編輯：姚卓然

 

港股 榮昌生物（09995） 異動股 醫藥股 中醫 信達生物（01801） 中國中藥（00570）
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