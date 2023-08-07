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【日圓走勢】日本央行會議紀錄：工資及物價以昔日未見過的速度上升　逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

宏觀解讀 10:38 2023/08/07

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【日圓走勢】日本央行會議紀錄：通脹前景更樂觀　逐步退出刺激政策的時機可能已經出現

日本央行7月會議紀錄顯示，日本央行委員在會議上討論了通脹前景可持續的可能性，而一名委員提出，目前工資及物價以昔日未曾見過的速度上升，「雖然委員均調有需要繼續保持超寬鬆貨幣政策，但更樂觀的通脹前景顯示，他們更確信逐步退出刺激政策的時機可能已經出現。」

美元兌日圓徘徊於142左右水平，報141.93；每百日圓兌港元報5.5算。

更多公司開始考慮調高工資

一名委員指，更多公司開始考慮在下一財政年度或之後調高工資，日本預期可以看到新一輪工薪及服務價格持續上升。另一名委員稱，近日工資上升及將成本轉嫁的公司增加，這是近30年來未曾見過的，故此工資及物價可能以昔日未見看到的幅度上升。

日本央行在7月份維持利率不變，但提高孳息曲線控制（YCC）政策的靈活性，行長植田和男指，央行的決定基於通脹上升推高長債孳息，以致加劇金融市場波動風險而作的預備舉措。

持續實現2%的通脹目標已經在望

部分委員稱，由於前景高度不明朗，通脹上行及下行風險兼備，故現階段保持YCC政策靈活性是恰當的舉措。

「面對物價及通脹預期持續走高，貨幣政策寬鬆的效果將會加強，而將10年期國債孳息嚴格限制在0.5%水平，或會影響債市功能及引起市場波動。」

雖然部分委員認為有必要令YCC政策更靈活，以防範未來風險，但一位委員表示，持續實現2%的通脹目標已經在望。日本6月份核心通脹高於2%，為連續15個月高於央行目標。

相關文章：【日圓走勢】施羅德：日本YCC政策將變成FYCC　美日息差大壓抑日圓升勢

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編輯：陳韻妍

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