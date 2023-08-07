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【俄烏戰爭】沙特和平峰會完結 俄稱毫無用處

環球政治 10:36 2023/08/07

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超過40個國家代表聚集沙特阿拉伯舉行的烏克蘭問題和平峰會已於周日（6日）完結，烏方強調會議成果豐碩，據報中國代表亦支持舉行第3輪峰會。俄羅斯則強調，峰會只是另一次西方國家「毫無作用」的嘗試。

拉脫維亞將驅逐6000俄母語人士 批拒融入當地 【下一頁】

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）會後表示，各方就應如何建立合理及可持久和平作出有成果商討。沙特媒體部長指出，與會官員計劃成立工作組，解決由戰爭引起的特定問題。

葉爾馬克形容，與會各國代表展開十分真誠及開放商討，亦指各方展示信守國際法﹑尊重主權及俘保持國家領土完整的意願。

有烏方官員向沙特媒體透露，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）提出的10點和平方案獲多個國家支持，支持度超越6月於丹麥首都哥本哈根舉行首次峰會。

【俄烏戰爭】烏無人機夜襲俄黑海基地 重創俄軍艦 【下一頁】

歐盟消息人士另外聲稱，中國代表積極參與峰會，對舉行第3次會談保持正面。有分析師認為，中國缺席哥本哈根首次峰會後現身今次會談，可能暗示可能立場有變。

俄羅斯媒體同日引述副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov），稱周日峰會只是再一次西方國家的「無用及註定失敗」的行動，嘗試遊說南半球國家支持烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培

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