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【Meta新平台】Threads將強化網頁版　推內容搜尋功能

科技 11:05 2023/08/07

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社群互動功能不足成為Threads活躍用戶銳減的原因之一。（法新社）

Meta新平台Threads在7月推出時氣勢如虹，不到一周已吸引逾1億名用戶註冊，惟現時每月活躍用戶比例已下降逾8成。為挽救人氣，Meta創辦人Mark Zuckerberg表示將改善網頁版Threads，並會推出內容搜尋功能。

【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效

現時Threads的官方網站「threads.net」，主要是引導用戶下載iOS或Android版本的App，但就沒有完整的Threads網頁版功能；即使用戶在網頁上分享Threads貼文連結，也無法讓用戶直接在瀏覽器中進行互動，造成諸多不便。

【AI競賽】Meta最快9月推AI聊天機械人　提供搜尋功能及建議

社群互動功能不足成為Threads活躍用戶銳減的原因之一，所以Mark Zuckerberg宣布將於未來數周，為Threads推出功能更完整的網頁版本，且確定將增加內容搜尋功能，讓用戶能更容易尋找先前的帖文、回應內容等。

責任編輯：陳卓賢

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