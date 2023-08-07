【芯片股】華虹半導體午後續挫10%　其A股首日上市高開低走、僅升2%

▲ 【芯片股】華虹半導體挫6% A股首日上市高開低走

華虹半導體 （01347） 午後繼續走低，現跌10.8%，報23.5元，其A股（滬：688347）首日上市高開低走，今（7日）高開58.88元人民幣，較上市價52元高13.2%，現升幅收窄至2.5%，報53.3元人民幣。

華虹半導體是次內地科創板上市，將按發售價每股52元人民幣，發行約4.07億股人民幣股份，佔人民幣股份發行後公司總股本約23.76%。扣除發行費用後佔募集資金淨額的約69.4%用作華虹製造（無錫）項目；約13.89%用作專業技術創新與研發項目；約11.11%用作8寸工廠優化升級項目。

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編輯：姚卓然