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【維達3331】維達彈近一成　全球最大紙漿商Suzano據報有意競投　傳大股東Essity擬溢價26%沽股

股市 10:50 2023/08/07

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全球最大紙漿商Suzano據報有意競投維達股份　傳大股東Essity擬溢價26%沽股

據《彭博》引述知情人士透露，全球最大的硬木紙漿生產商Suzano SA以及幾家私募股權投資公司，都在可能參與競標維達國際 （03331） 股權的下一輪競標者之列。維達周一（7日）高開2.9%，報16.32元，現彈12%，報17.82元，成敦逾1億元。

維達控股股東Essity 4月時宣布，考慮出售維達持股，其持有維達6.2億股或51.59%。除了Suzano SA外，知情人士指，貝恩資本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推進競購Essity AB所持的維達國際多數股權。他們表示，維達第二大股東兼創始人李朝旺正在考慮與一家競標者聯手。

傳起始協商價為20元　溢價達26%

知情人士指，Essity正在考慮的一個指導性起始協商價格為每股20元左右。以上周五（4日）收市價15.86元計，溢價達26.1%。

知情人士稱，競標者可能在未來的過程中組隊，不過目前尚不清楚哪些會最終提出收購報價。他們補充，潛在的求購者已經開始尋找融資來源。不過，審議仍在進行中，Essity也可能決定不尋求協議。

貝恩、CVC和DCP的代表不予置評，Suzano和維達的代表未回覆置評請求。至於Essity企業傳訊副總裁Per Lorentz表示，還處於早期階段，Essity根本還沒有入圍名單。

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編輯：姚卓然

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