【港股市況】恒指黑期跌約56點　九置、中電今公布業績（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五先升後回，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約110點，恒指料開報19428點。滙豐 （00005） ADR折合報63.72元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報339.77元，較港收市價低3.63元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.61元，較港收市價低0.54元或0.6%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：33】九置 （01997） 、中電 （00002） 、丘鈦科技 （01478） 等將於今日公布業績。

【08：30】恒指黑期跌約56點，報19477點，道指期貨升64點，報35217點。

【08：19】【盈喜】檸萌影視上半年扭虧為盈 料錄1.29億至1.32億元人幣淨利潤

【08：16】【盈喜｜物管】新城悅發盈喜 料上半年利潤增約三成

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令 禁私募風投等投資中國高科技產業

【08：00】【大行看法】光大伍禮賢：市場投資情緒改善 港股仍有突破空間

【07：45】【Morning精點】中國公布CPI市場料通縮、港股有望炒升？︳親海駅II原價加推122伙、折實294.4萬入場

【07：45】港股ADR收報19428點，跌110點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報63.72元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報339.77元，較港收市價低3.63元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.61元，較港收市價低0.54元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點 中概股指數跌1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩