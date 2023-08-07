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【港股市況】九置績後挫6%　華虹半導體跌一成　恒指午後反覆偏軟（不斷更新）

股市 14:41 2023/08/07

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港股市況不斷更新

美股上周五先升後回，港股半日微跌。恒指低開64點，早段曾跌逾百點，其後曾轉升，恒生指數半日跌4點，報19535點，成交431億元。科指跌0.3%，報4485點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市靠穩，三桶油造好，升逾1%至3%，碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 分別跌近7%及逾6%。維達 （03331） 升近12%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：40】雅天妮 （00789） 逆市升逾4成，破頂高見0.3元，成交180萬元。

【14：34】中興通訊 （00763） 最新跌逾9%，低見25.5元。

【14：31】碧桂園系下挫，其中碧桂園 （02007） 跌近一成，低見1.29元，碧桂園服務 （06098） 跌近9%。

【14：28】華虹半導體 （01347） 跌幅擴至11%，低見23.35元。華虹A股上海科創板掛牌上市，開市早段最高曾見59.88元人民幣，較發行價高逾15%，不過其後股價迅即回落。

【14：27】港股午後反覆偏軟，恒指跌約50點，報19489點，科指跌0.5%，報4475點。

【13：57】【異動｜GEM】惠陶集團插水96%　近5個月炒高逾20倍、單一券商CCASS倉位同期急增

【13：40】恒指最新跌約60點，報19479點，科指跌0.4%，報4477點。

【13：29】國藥 （01099） 午後挫逾15%，低見20.55元。

【13：25】藥明生物 （02269） 午後跌逾4%，報42.9元。

【13：17】【內房危機】德銀私銀劉佳：降槓桿仍是房地產行業主調　再放寬措施也不會出現內房牛市

【13：12】碧桂園服務 （06098） 午後跌幅擴至8%，低見8.9元。

【13：04】九置 （01997） 最新跌6%，低見36.5元。

【13：01】港股午後初段跌約19點，報19520點，科指跌0.3%，報4483點。

【13：00】中電 （00002） 績後變動不大，升逾1%。

【13：00】九置 （01997） 績後插4%，低見37.35元。

【12：43】【內房危機】碧桂園地產提前兌付「20碧地02」未回售債券的本金及利息　涉13.6億人幣

【12：22】【業績】九倉置業中期扭虧為盈賺18.05億元　派息少4.3%至0.67元　海港城營業盈利增加12%

【12：09】【業績│公用股】中電半年扭虧淨賺50.6億元、息0.63元　澳洲EnergyAustralia下半年業績料回升

【12：00】恒生指數半日跌4點，報19535點，成交431億元。科指跌0.3%，報4485點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市靠穩，三桶油造好，升逾1%至3%，碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 分別跌近7%及逾6%。維達 （03331） 升近12%。

【11：44】【內險股】國壽、中國太平挫3%　內地多處暴雨成災、估損保險金額逾62億元人幣　金管總局促應賠盡賠快賠

【11：38】港股中午收市前，恒指跌約69點，報19470點，科指跌0.6%，報4470點。

【11：33】內地股市半日向下，上證跌0.6%，深證跌0.7%，創業板指跌1%。

【11：31】惠陶集團 （08238） 最新瀉近95%，低見0.198元，成交6636萬元。

【11：27】海底撈 （06862） 逆市造好，升逾4%高見22.6元。

【11：14】【聯繫匯率】摩通私銀據報推港匯對賭合約　聯匯不脫鈎幾乎穩賺、最多回報23%

【11：07】滙豐 （00005） 最新靠穩升0.2%，高見64.1元。

【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管批評美國強迫英國減少與中國往來　英國「軟弱」地順從美國

【10：59】中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升幅擴至近3%，中石化 （00386） 升2%。

【10：54】恒大物業 （06666） 再挫11%，破底低見0.98元。

【10：49】【異動股】醫藥股捱沽　翰森製藥、信達生物插近一成　內地醫藥領域反腐工作全面啟動

【10：47】理想汽車 （02015） 轉升2%，破頂高見183.6元，蔚來 （09866） 跌逾1%，小鵬汽車 （09868） 跌0.2%。

【10：45】信達生物 （01801） 挫一成，康方生物 （09926） 跌逾7%。

【10：33】恒指最新轉跌約55點，報19484點，科指跌0.8%，報4462點。

【10：29】國家金融監督管理總局表示，截至6日上午10時，河北、北京、黑龍江等16個受災地區的保險機構收到保險報案18.9萬件，估損金額62.4億元人民幣，國壽 （02628） 、太保 （02601） 跌3%，平保 （02318） 、財險 （02328） 跌1%。

【10：25】碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別跌逾6%。

【10：21】大市最新反覆靠穩，升約10點，報19550點。

【10：15】檸萌影視 （09857） 發盈喜，股價早段升近一成，高見11.22元。

【10：05】【芯片股】華虹半導體挫6%　其A股首日上市高開低走、僅升2%

【09：54】惠陶集團 （08238） 大瀉9成，低見0.3元，成交3969萬元。

【09：52】恒指轉升5點，報19544點。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 早段轉升0.2%，美團 （03690） 升0.6%，京東 （09618） 升0.4%，騰訊 （00700） 跌1%，小米 （01810） 跌0.2%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚

【09：46】維達 （03331） 最新升逾8%，高見17.22元。

【09：44】港股早段曾跌逾百點，低見19352點，最新跌勢略為收窄，報19493點，跌45點，科指跌0.6%，報4469點。

【09：42】三桶油逆市上升，其中，中海油 （00883） 升逾2%，中石油 （00857） 升逾1%，中石化 （00386） 升近1%。

【09：40】華虹半導體 （01347） A股首日上市，港股跌逾6%，早段低見24.55元。

【09：36】味千 （00538） 扭虧，預期中期溢利介乎約8000萬至1.4億元人民幣，相對去年同期虧損約1億元，味千股價早段升逾13%，破頂高見1.19元。

【09：34】雍禾醫療 （02279） 發盈警，預期中期虧損不多於2.4億元人民幣，相對去年同期純利約1760萬元人民幣，股價今早挫12%，破底低見5.4元。

【09：32】維達 （03331） 早段逆市升半成，高見16.76元。

【09：30】蔚小理向下，蔚來 （09866） 跌逾5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌2%。

【09：29】碧桂園服務 （06098） 提前分派2022年末期連特別息，股價今早低開2%。

【物管股】碧桂園服務突然提前近3周分派2022年末期連特別息　8.11或之前完成

【09：27】商湯 （00020） 續遭軟銀減持，股價今早低開逾1%。

【商湯20】軟銀周一減持1490萬股商湯、蝕讓22%　近3個月勁沽價值5.5億股份

【09：25】內房股個別發展，龍湖 （00960） 跌3%，碧桂園 （02007） 跌近3%，雅居樂 （00960） 跌0.9%，中海外 （00688） 升逾1%。

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%、騰訊 （00700） 跌0.9%，美團 （03690） 逆市靠穩升0.6%，禹洲 （01628） 升近12%，恒指低開64點，開報19474點，科指跌0.8%，報4459點。

【內房危機】禹洲提出500億元境外債務重組方案　若選3年收款「剃頭」7成或以上

【09：13】期指開報19512點，跌15點。

【09：00】【大行看法】法巴譚慧敏：港股走勢受刺激政策力度左右　料恒指有機會挑戰21000關

【08：56】【維達3331】全球最大紙漿生產商Suzano據報有意競投維達股份　傳大股東Essity擬溢價26%沽股

【08：55】恒指黑期跌幅收窄至約39點，報19493點。

【08：33】九置 （01997） 、中電 （00002） 、丘鈦科技 （01478） 等將於今日公布業績。

【08：30】恒指黑期跌約56點，報19477點，道指期貨升64點，報35217點。

【08：19】【盈喜】檸萌影視上半年扭虧為盈　料錄1.29億至1.32億元人幣淨利潤

【08：16】【盈喜｜物管】新城悅發盈喜　料上半年利潤增約三成

【08：07】【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業

【08：00】【大行看法】光大伍禮賢：市場投資情緒改善　港股仍有突破空間

【07：45】【Morning精點】中國公布CPI市場料通縮、港股有望炒升？︳親海駅II原價加推122伙、折實294.4萬入場

【07：45】港股ADR收報19428點，跌110點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報63.72元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報339.77元，較港收市價低3.63元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.61元，較港收市價低0.54元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五先升後跌， 非農數據公布後，美滙走勢反覆，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落，。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

道指上周五跌150點或0.4%， 報35065點； 納指跌50點或0.36%， 報13909點， 標指跌23點或0.5%， 報4478點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股指數跌1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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