【大行看法】光大伍禮賢：市場投資情緒改善　港股仍有突破空間

港股雖然未能突破前浪高位約20200點水平，但指數上周跌至19400點附近隨即有反彈。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場對內地政策憧憬持續，令投資氣氛有所改善，如大市守穩19400點關，則有機會再次出現突破，料下一波升浪或能挑戰20800點關。

他指出，投資者上周借內地經濟數據沽貨，令大市見底回落，惟現水平調整幅度尚算健康，如19400點見支持，內地又有更多大力支持經濟的措施，如稅收減免等政策出台，則大市下一浪有機會挑戰20800點關。

伍禮賢認為業績期對港股頗為重要，因為是今年上半年內地經濟復甦步伐的成績表，預期疊加去年低基數效應下，數字不會太差。但直言部分業績憧憬已大致反映，在市況具不確定性時，不建議投資者現階段偷步炒業績。

對於美國本周公布通脹數據，他指雖然數據會影響聯儲局未來政策走向及9月加息預期，但市場現時已普遍預測年內不會再加息，除非有出乎意料的數字出現，否則對港股影響有限。

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編輯：葉志偉