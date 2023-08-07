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【大行看法】法巴譚慧敏：港股走勢受刺激政策力度左右　籲維持啞鈴式配置策略

股市 09:00 2023/08/07

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在內地政治局會議及聯儲局議息過後，市場焦點將回到港股業績期，本周陸續有大型股份公布上半年業績，法巴財富管理香港首席投資策略師譚慧敏認為，港股橫行區間已經上移，如市場有利好消息出台，大市區間頂部或有機會上移至21000關。

她分析，過去一至兩星期未見長倉資金大手入市，預期恒指會在區間上落，走勢將繼續受內地政策出台時間和刺激力度左右，料港股仍有機會見21000關，但該水平將會有較大阻力。她認為啞鈴式配置的策略可繼續採用，一方面持有具成長潛力的科技股，另一邊廂則吸納具防守性的股份，如電訊股作收息用途。

本周公布業績的股份中以阿里巴巴 （09988） 最為矚目，譚慧敏看好中資科技股前景，認為大型平台經濟企業現時受政策支持，有主導經濟和幫助就業的功能，與以往有較大轉變，而且估值仍然便宜，具吸納空間。

她指出，縱使業績未必十分標青，但預期在更多寬鬆政策下，對未來看法應較樂觀，故投資者可留意科技股對未來業績的指引，觀察她們對下半年業績的看法。

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 阿里巴巴 香港 美國聯儲局
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