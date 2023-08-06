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【財爺網誌】陳茂波：逾25間重點企業擬落戶香港　點名提及多家中資初企與巨企

股市 22:52 2023/08/06

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【財爺網誌】陳茂波：逾25間重點企業擬落戶香港　點名提及多家中資初企與巨企

港府去年底成立引進辦，目標吸納具代表性、高潛力的重點企業。財政司司長陳茂波撰寫網誌表示，港府團隊引入創科企業取得一定成績，最新已接觸逾200家企業，逾25家重點企業已經或準備落戶香港，或擴展香港營運規模，首階段投資額超過170億港元，創造超過4000個就業機會，當中大部份是科研或高層管理職位。

陳茂波網誌上點名提及多家創科企業，包括已提交香港上市申請的雲解決方案服務商多點（Dmall），以及傳出有意香港上市的芯片商壁仞科技、地平線，以至醫療裝備球發商元化智能。他指出，上述其中3家企業把國際總部和境外研發中心定在香港。

零售SaaS服務商「多點DMALL」遞表赴港上市，可見【下一頁】

上海壁仞智能科技據報最快今年赴港上市，可見【下一頁】

傳內地芯片公司地平線來港上市，可見【下一頁】

此外，他指諾輝健康 （06606） 最近確定落戶香港，其早前已在港成立全球研發總部。

其他內地大型科企如華為、美團 （03690） 、京東 （09618） 等，正積極擴展在港的運作和發展新業務。

陳茂波稱，正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。

他提到，香港近年投放近2,000億元推動香港創科，並大力吸引人才，整體創科生態越趨蓬勃，認為需匯聚龍頭和高潛力企業，帶動相關產業鏈的發展，並吸引更多企業和人才來港，為創科生態構建良性循環。

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記者：伍鍵文

諾輝健康（06606） 財政政策 港股 華為 香港 陳茂波 經濟 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 美團－W（03690）
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