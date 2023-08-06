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【行業點睇】北方港口煤炭庫存創半年新低 料對旺季後煤炭市場起正向指引

股樓投資 21:49 2023/08/06

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國海證券表示，國內北方港口庫存創半年來新低。坑口煤炭發運到港口價格繼續倒掛，北方暴雨影響了鐵路運輸，上周北港庫存回落明顯，截至周五（4日），環渤海九港庫存為2467.9 萬噸，比上周下降93.6 萬噸，創半年多以來新低，與上年同期水平（2432.6 萬噸）接近，夏季過程中港口庫存去化較為順利，對旺季過後的煤炭市場起到一定積極的正向指引。


 

 

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

 

該行指出，近期政策方面的頻繁吹風，對經濟信心的恢復起到積極作用，而煤炭作為最主要的一次能源，是經濟增長的「動力提供者」，其基本面及股價的表現與宏觀經濟預期有著非常緊密的聯繫。中長期來看，火力發電在發電領域主體地位不會改變，遇到極端情況下地位還會進一步強化，「十四五」期間火電新裝機組同比明顯提升，火電生產仍呈現不斷增長的勢頭，對煤炭需求拉動具有決定性作用。



 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行認為，當前市場煤價已回落至較為安全的區間，長協煤價波動小，建議低位佈局煤炭板塊，尤其資產負債表質量高、股息高的優質個股，維持行業「推薦」評級。

 

 

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記者：鄭昊彤

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