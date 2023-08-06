【行業點睇】北方港口煤炭庫存創半年新低 料對旺季後煤炭市場起正向指引

國海證券表示，國內北方港口庫存創半年來新低。坑口煤炭發運到港口價格繼續倒掛，北方暴雨影響了鐵路運輸，上周北港庫存回落明顯，截至周五（4日），環渤海九港庫存為2467.9 萬噸，比上周下降93.6 萬噸，創半年多以來新低，與上年同期水平（2432.6 萬噸）接近，夏季過程中港口庫存去化較為順利，對旺季過後的煤炭市場起到一定積極的正向指引。





【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

該行指出，近期政策方面的頻繁吹風，對經濟信心的恢復起到積極作用，而煤炭作為最主要的一次能源，是經濟增長的「動力提供者」，其基本面及股價的表現與宏觀經濟預期有著非常緊密的聯繫。中長期來看，火力發電在發電領域主體地位不會改變，遇到極端情況下地位還會進一步強化，「十四五」期間火電新裝機組同比明顯提升，火電生產仍呈現不斷增長的勢頭，對煤炭需求拉動具有決定性作用。







【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行認為，當前市場煤價已回落至較為安全的區間，長協煤價波動小，建議低位佈局煤炭板塊，尤其資產負債表質量高、股息高的優質個股，維持行業「推薦」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤