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【美國經濟】薩默斯：美國經濟有機會軟著陸　惟工資增長較預期高或令通脹升溫

股市 21:31 2023/08/06

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美國上周五（4日）公布的非農數據雖然遜市場預期，但平均時薪按年升幅達4.4%，超預期4.2%，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）對這個問題表示擔心，認為通脹將會處於3.5%的區間後不會再減速，甚至憂慮會因此令通脹再次升溫。

工資增長若按年化增幅計算，按月升近5%

薩默斯指，經濟實現軟著陸的路徑看起來更有可能，但他如今擔心的是通脹再度升溫的風險，認為現時還不能確信通脹在未來某個時間不會真正加速上升。指雖然7月的平均時薪同比成長4.4%，但若按年化增幅來計算，數字較6月上升近5%，成為他憂慮的地方。

他表示，縱觀薪資和生產率趨勢，數據表明基礎通脹率在3.5%的區間，可能不會減速。

對於美國經濟，薩默斯指過去幾個月的數字比自己預測的要好，似乎更有可能出現軟著陸。但警告宣布抗通脹勝利仍為時過早。同時讚揚聯儲局決策者歷經16個月的加息後仍繼續準備採取行動。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹
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