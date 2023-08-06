【券商點睇】中金：淨利息收入增長較快 上調滙控目標價至80.1元

中金表示，由於淨利息收入增長較快，上調滙豐控股（00005）今明兩年盈利預測6.7%及3.5%，至276億及276.6億美元，目標價上調6.1%至80.1元，維持「跑贏行業」評級。公司次季業績小幅高於該行預期，主要來自淨利息收入增長較快。

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該行指出，滙控將全年淨利息收入指引由此前的至少340億美元上調為至少350億美元。考慮到公司上半年淨利息收入共計183億美元且第三季以來市場利率仍有上行，該行認為指引屬相對保守。





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公司未來一年面對市場利率下行100個基點時的淨利息收入敏感性，由年初的40億美元壓降至26億美元，主要來自滙控採取的結構性對沖等原因，該行認為敏感性下降，有望在市場利率開始下行時對其淨利息收入形成保護。

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記者：鄭昊彤